Токаев поблагодарил казахстанских судей

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с профессиональном праздником казахстанских судей и работников суда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил Токаев, для всех, кто связан с отправлением правосудия, нынешний год имеет особое символическое значение. 30 лет назад была принята Конституция Казахстана – прочный фундамент нашей Независимости, соблюдения прав и свобод граждан.

"Сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа «Закон и Порядок». Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере. Постоянно совершенствуется судопроизводство, оптимизируются управленческие процессы, внедряются передовые цифровые технологии", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что уже с 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда – по уголовным, гражданским и административным делам. Это значительно расширит институциональные возможности граждан и бизнеса для отстаивания своих прав и законных интересов.

"Вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела. Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона.

Выражаю благодарность судейскому корпусу, работникам и ветеранам судов за добросовестный труд и верность призванию. Уверен, вы внесете важный вклад в построение подлинно Справедливого Казахстана.

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов!" - говорится в поздравлении главы государства.

Как сообщается на портале Союза судей Казахстана, профессиональной праздник судей и работников судебной системы был учрежден в Казахстане в 2022 году. Дата 24 июня выбрана не случайно - именно в этот день в 1992 году был принят закон "О судоустройстве" в обновленной поправками версии.

"Учреждение профессионального праздника повышает статус судебной системы как одной из ветвей власти. Эта дата является данью уважения профессии и трудной работе судей, к истории и богатым традициям казахского степного права, берущим начало с наших великих биев. С традиций, основанных на мудрости, беспристрастии и честности", - говорится в материале.