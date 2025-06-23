Реквием в память о погибших полицейских Казахстана исполнили перед Токаевым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Во время концерта был исполнен реквием в память о погибших стражах порядка.

Как отметили в Акорде, участниками праздничного мероприятия стали руководители правоохранительных структур, личный состав министерства внутренних дел, ветераны, а также родные полицейских, отдавших жизни во имя спасения граждан.

"В концертную программу вошли музыкальные произведения отечественных артистов. Трогательной нотой мероприятия стал реквием в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Еще одним теплым моментом представления стало исполнение песни учениками полицейских классов "Жас сақшы", - подчеркнули в Акорде.

До этого сообщалось, что президент в День полиции Казахстана поблагодарил представителей профессии, в том числе жен и матерей погибших и отличившихся сотрудников.

Напомним, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепить потенциал всей системы правопорядка.

Кроме того, Токаев высказался о наркомании среди молодежи и семейно-бытовом насилии. Также президент сообщил о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества.

Он призвал работников правоохранительных органов быть готовыми к преобразованиям. Помимо этого, он высказался об амнистии в Казахстане к 30-летию Конституции.