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    Политика

      "Требуя соблюдения законов, вы должны показывать пример": Токаев – казахстанским полицейским

      Опубликовано:

      Полицейские в форме стоят на улице
      Полицейские. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительная система нуждается в реформировании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      "В целом, правоохранительная система нуждается в дальнейшем реформировании, нацеленном на повышение безопасности граждан и безукоризненное обеспечение принципов законности. Но реформы не могут и не должны осуществляться ради реформ. Их главная цель - усилить доверие общества к правоохранительной системе. Случаи несправедливости и равнодушия со стороны отдельных сотрудников накладывают тень на всех представителей силовых структур.

      Требуя от граждан и бизнеса соблюдения законов, каждый из вас должен показывать достойный пример. Только тогда возникнет истинное партнерство сотрудников полиции и граждан. Именно от ваших усилий зависит успех дальнейшего совершенствования правоохранительной деятельности", - обратился Токаев к представителям правоохранительных органов.

      По словам президента, государство всегда будет уделять особое внимание поддержке всех, кто обеспечивает общественную безопасность и законность в стране.

      "По моему поручению, с этого года мы перешли на новую систему оплаты труда в силовых ведомствах. Она позволила повысить зарплаты сотрудников, в первую очередь, районного звена. К примеру, оклад оперуполномоченного полиции с трехлетним стажем увеличился на 60%.

      Мы продолжим принимать комплексные меры по усилению правовой и социальной защищенности стражей порядка. Важно создавать условия и стимулы для курсантов ведомственных вузов - это будущее наших силовых структур", - отметил Токаев.

      Он заявил, что выпускникам академий, показавшим отличные результаты в учебе и поведении, нужно присваивать первоначальное звание "старший лейтенант". Также глава государства предложил предоставить им возможность приоритетного выбора вакантных должностей. Он поручил правительству подготовить соответствующие законодательные поправки.

      Напомним, сегодня Токаев выступил на коллегии правоохранительных органов. Касым-Жомарт Токаев высказался о наркомании среди молодежи и семейно-бытовом насилии.

      Кроме того, президент сообщил о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества.

      Также он призвал работников правоохранительных органов быть готовыми к преобразованиям.

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