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    Политика

      Токаев наградил матерей и жен полицейских Казахстана, совершивших героические поступки

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Ляззат Муканова.
      Касым-Жомарт Токаев и Ляззат Муканова. Фото: Акорда

      Президент в День полиции Казахстана поблагодарил представителей профессии, в том числе жен и матерей погибших и отличившихся сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, в ходе коллегии правоохранительных органов была объявлена благодарность Ляззат Мукановой - матери сотрудника батальона дорожно-патрульной полиции города Атырау Шалхара Акымгалиева. Он героически погиб в ходе спасения утопающего.

      Также объявлена благодарность Анель Забикулиной - супруге пожарного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны Аскара Забикулина, героически погибшего при исполнении служебного долга.

      Кроме того, благодарность получила Гульжан Байтурсынова - супруга заместителя командира батальона дорожной полиции ДП Алматы Ануара Байтурсынова. Он проявил доблесть при обеспечении безопасности дорожного движения, но утратил способность самостоятельно передвигаться.

      Также выражена благодарность аксакалу села Шуйское Акмолинской области Еркебаю Байжигитову за активное содействие обеспечению общественного порядкам.

      Объявлена благодарность и председателю совета аксакалов села Балуан Шолак Жамбылской области Есенгельди Текебаеву за активное участие в обеспечении общественного порядка. В селе с 2022 года не зафиксировано ни одного преступления.

      Сообщается, что благодарностью была отмечена династия Зайнулиных - представители семьи, общий трудовой стаж которой составляет 63 года, вносят значительный вклад в укрепление общественного порядка.

      За профессионализм и добросовестную службу была объявлена благодарность старшему следователю ДП Алматы, майору Жанне Шешмухановой. Сообщается, что с 2013 года она раскрыла более 500 дел.

      Напомним, выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепить потенциал всей системы правопорядка.

      Кроме того, Токаев высказался о наркомании среди молодежи и семейно-бытовом насилии. Также президент сообщил о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества.

      Он призвал работников правоохранительных органов быть готовыми к преобразованиям. Помимо этого, он высказался об амнистии в Казахстане к 30-летию Конституции.

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