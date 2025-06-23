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    Политика

      Директора департамента Минпрома наказали за затягивание согласования инвестпроекта

      Опубликовано:

      Девушка держит в руках папки с документами
      В руках папки с документами: Freepik

      Министерство промышленности и строительства затягивало согласование проекта инвестора - наказан директор одного из департаментов, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

      Сообщается, что в рамках совместной работы Генпрокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" (Task Force) установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по организации комплексного производства современного вооружения и военной техники.

      "В частности, министерство промышленности и строительства вопреки требованиям закона затянуло сроки создания Комиссии по проведению переговоров по проекту соглашения об инвестициях до 47 дней (вместо 15 рабочих дней)", - сообщили в надзорном ведомстве.

      Выдача отраслевого заключения задержана на 9 рабочих дней. Более того, нарушены сроки общего рассмотрения заявки и подготовки заключения об основных условиях соглашения.

      "По акту надзора прокуратуры за допущенные нарушения директор департамента министерства промышленности и строительства привлечен к дисциплинарной ответственности", - заявили в ведомстве.

      На сегодня прокурорами разрешен 801 проблемный кейс 1 352 инвесторов.

      Отметим, в октябре прошлого года глава государства подчеркивал, что Казахстан ставит перед собой цель привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

      По его словам, Казахстан за последние 6 лет привлек частные инвестиции в геологоразведку на сумму более 1 млрд долларов.

      В настоящее время на территории страны порядка 1,6 млн квадратных км открыты для получения права недропользования на геологоразведку.

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