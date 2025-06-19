"Голкипер": Токаев рассказал об увлечении своего внука

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что его внук занимается футболом во время встречи с юными спортсменами в Астане, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте телерадиокомплекса президента страны опубликовано видео с посещения президентом страны спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова.

На кадрах записан разговор Токаева с юными футболистами. Один из них рассказал, что мечтает профессионально заниматься футболом и стать гордостью для всей страны.

Во время беседы президент страны рассказал, что его внук тоже занимается футболом.

"Мой внук играет в футбол. Голкипер", - сказал Токаев.

Сегодня мы писали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане и пообщался с юными спортсменами.

Отмечалось, что в беседе с юными боксерами и футболистами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.

"Для этого нужно, прежде всего, упорно трудиться. Только трудолюбие приведет к победе", - сказал глава государства.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев не впервые общается со спортсменами при посещении объектов. В прошлом году он посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами.

Также президент посещал физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае и побеседовал там со спортсменами.

А во время рабочей поездки в ВКО, когда Касым-Жомарт Токаев поговорил с юными спортсменами, один из них высказал президенту важную просьбу - мальчик попросил построить в городе крытый стадион.

"Считай, что я принял эту просьбу", - ответил ему Токаев.