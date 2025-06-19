Токаев посетил спорткомплекс в Астане (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова в Астане и пообщался с юными спортсменами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, введенного в эксплуатацию в нынешнем году на средства частного инвестора.

Здесь проводятся спортивные мероприятия различного уровня, а также оздоровительные и досуговые программы для населения.

Токаев в спорткомплексе. Фото: Акорда

Токаев в спорткомплексе. Фото: Акорда

На территории объекта действуют площадки для футзала, волейбола и баскетбола, а также залы единоборств для тренировок по боксу, дзюдо, қазақ күресі и другим видам спорта.

Президент отметил, что для развития массового спорта необходимо строить больше таких спортивных комплексов. В беседе с юными боксерами и футболистами Касым-Жомарт Токаев пожелал им стать в будущем чемпионами мира и олимпийских игр.

"Для этого нужно, прежде всего, упорно трудиться. Только трудолюбие приведет к победе", - сказал глава государства.

Токаев в спорткомплексе. Фото: Акорда

Токаев в спорткомплексе. Фото: Акорда

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев не впервые посещает спортобъекты. В прошлом году он посетил ледовый дворец в Туркестане, где встретился со спортсменами.

Также президент посещал физкультурно-оздоровительный комплекс в Костанае и побеседовал там со спортсменами.

А во время рабочей поездки в ВКО, когда Касым-Жомарт Токаев поговорил с юными спортсменами, один из них высказал президенту важную просьбу - мальчик попросил построить в городе крытый стадион.

"Считай, что я принял эту просьбу", - ответил ему Токаев.