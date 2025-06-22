Токаев встретится с руководителями всех правоохранительных органов Казахстана
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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что 23 июня Касым-Жомарт Токаев проведет коллегию с правоохранительными органами, передает NUR.KZ.
По словам Желдибая, завтра под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов
"В заседании примет участие руководство правительства Республики Казахстан, Администрации президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции", - анонсировал пресс-секретарь.
Напомним, в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел.
Тогда президент высказался об опасности низкой правовой грамотности. Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.
Также Токаев добавил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2256330-tokaev-vstretitsya-s-rukovoditelyami-vseh-pravoohranitelnyh-organov-kazahstana/
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