Токаев встретится с руководителями всех правоохранительных органов Казахстана

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что 23 июня Касым-Жомарт Токаев проведет коллегию с правоохранительными органами, передает NUR.KZ.

По словам Желдибая, завтра под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенная коллегия правоохранительных органов

"В заседании примет участие руководство правительства Республики Казахстан, Администрации президента, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции", - анонсировал пресс-секретарь.

Напомним, в январе прошлого года Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание коллегии министерства внутренних дел.

Тогда президент высказался об опасности низкой правовой грамотности. Кроме того, глава государства отметил, что в борьбе с бытовым насилием важно вводить превентивные меры.

Также Токаев добавил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства.