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    Политика

      Леонид Млечин: Казахстан справедливо называют самым влиятельным государством региона

      Опубликовано:

      Леонид Млечин
      Леонид Млечин. Фото: t.me/mlechinshistory

      Ученый и писатель Леонид Млечин рассказал, что для Казахстана означает 60-е место в новом рейтинге Индекса человеческого развития, передает NUR.KZ.

      Казахстан поднялся на 60-е место в новом рейтинге Индекса человеческого развития. Опубликовала его Программа развития ООН. По мнению российского писателя и журналиста Леонида Млечина, главный, интегральный показатель успешности развития страны – рост ожидаемой продолжительности жизни.

      Что касается факторов, которые повлияли на укрепление позиций Казахстана, эксперт отмечает масштабные политические, экономические и социальные реформы, которые провел президент Касым-Жомарт Токаев.

      – Леонид Михайлович, в начале мая Программа развития ООН опубликовала новый Индекс человеческого развития (ИЧР) – 2025. Казахстан занял 60-е место среди 193 стран, улучшив позицию сразу на 7 пунктов. О чем, по Вашему мнению, свидетельствуют результаты рейтинга?

      Программа развития ООН называет страны с самым высоким уровнем жизни. Место в списке определяется с учетом валового внутреннего продукта на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни, уровня здравоохранения и образования.

      Главный, интегральный показатель успешности развития страны – рост ожидаемой продолжительности жизни в Казахстане. Это результат не только повышения качества жизни и улучшения экологии, но свидетельство оптимизма жителей республики, уверенности в завтрашнем дне. А это имеет огромное значение для будущего.

      – Какие ключевые факторы, на Ваш взгляд, повлияли на рост позиции Казахстана в Индексе человеческого развития? 

      Масштабные политические, экономические и социальные реформы, которые провел президент Токаев. Он откликнулся на ожидания общества. Недовольство граждан прежней жизнью было очень ощутимо. Оно сгустилось, его можно было ощутить. Люди многое хотели изменить в жизни. Для того, чтобы начать реформы, требовались политическая воля, программа и команда, готовая их реализовать. Касым-Жомарт Токаев сформулировал идеи, которые помогли двинуть страну вперёд.

      Что главное в переменах? Надежность, налаженность и стабильность жизни, над которой не властны ни чиновники, ни правительство. Люди хотят, чтобы их дети были твердо уверены в своих правах, получили хорошее образование и возможность самореализации. Чтобы к их услугам были высокого класса медицина и современные лекарства. Чтобы, если не дай бог, понадобится, можно было обратиться к полицейским, готовым помочь, потому что отправлены на улицу не собирать дань, а защищать.

      – Какие направления социальной политики Казахстана стали наиболее эффективными в улучшении показателей Индекса? Как граждане страны могут почувствовать на себе улучшение позиций РК в этом рейтинге?

      Сегодня жители Казахстана образованнее и мобильнее. Они живут дольше и комфортнее. Они пользуются всеми благами современной цивилизации. Они много работают. Но при этом заботятся о семейном счастье и особенно о здоровье. Они имеют счастливую возможность сочетать работу и развлечения. Лозунг: испробуй всё и получи удовольствие.

      Вот, что заметно: молодые люди из Казахстана едут за границу учиться (и потом возвращаются, принося новые идеи и ценные навыки), а не работать, чтобы прокормить семью (как это происходит с соседями). Это зримое свидетельство успешности государства.

      Развивается промышленность будущего – космос, компьютерная техника, информационные технологии. Это – олицетворение новой жизни, в которой люди не работают руками и не идут утром на заводскую проходную. В современном Казахстане процветают те, кто работает головой.

      – Какое влияние оказывает улучшение позиции Казахстана в Индексе человеческого развития на статус РК в регионе?

      Казахстан справедливо называют самым влиятельным государством региона. Редкий день без гостей! Не так давно в стране побывал президент России Владимир Путин, а сейчас здесь ждут главу Китая Си Цзиньпиня.

      В Астану летят и едут лидеры государств, руководители международных организаций, крупнейшие банкиры и предприниматели. Политики хотят обменяться мнениями и провести переговоры с такой важной и влиятельной в мировой политике фигурой, как президент Касым-Жомарт Токаев, и укрепить разносторонние отношения с Астаной. А бизнесмены предлагают новые контракты.

      – Президент знает, что политика должна помогать экономике. Как это происходит?

      Токаев, например, встречается с руководителем одной из стран и говорит: Ваша страна имеет богатый опыт в сфере цифровых технологий. С учетом перспективности этой отрасли я направлю к вам специальную делегацию для изучения возможности реализации совместных проектов.

      – Насколько значимы результаты рейтинга для развития международных отношений Казахстана, в частности для вашей страны - одного из главных союзников нашей республики?

      Россия и Казахстан – соседи, партнеры, союзники и друзья. Поэтому плодотворное сотрудничество РФ и РК – наиважнейшее и взаимовыгодное дело. Россия – безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. Филиалы крупнейших российских учебных заведений один за другим открываются в вашей республике. Студенты из Казахстана учатся в России. И растет наше сотрудничество в высоких технологиях.

      – На Ваш взгляд, какие реформы, проводимые президентом Токаевым, повлияли на улучшение показателей Казахстана в Индексе человеческого развития?

      Статистика свидетельствует: годы, когда страной управляет Токаев, лучшие в истории республики. В экономическом плане Казахстан добился завидных результатов за последнее пятилетие. Высокие темпы экономического роста, низкая безработица. Страна стабильно входит в число самых конкурентоспособных и инновационных. Только что появились высокие цифры роста валового внутреннего продукта и что особенно важно – инвестиций.

      Но дело не только в достижениях экономики. Президент создал в стране атмосферу, которая способствуют духовному подъёму, развитию интеллектуальной жизни. И это отличает Казахстан от тех стран, где люди сомневаются в будущем своих детей, где утратили оптимизм и не могут вернуть себе уверенность.

      – Какие шаги предпринимаются в Казахстане для дальнейшего устойчивого роста в сфере образования, здравоохранения и уровня жизни? И какие меры необходимо усилить?

      В современном мире нужно уметь быстро осваивать последствия стремительных социальных и технологических перемен. Не всем людям по силам воспользоваться новыми достижениями цивилизации. Они испытывают страх перед обновлением жизни и ощущают себя ненужными, потому что устаревающие производства закрываются, а для работы в сфере высоких технологий им не хватает образования.

      Поэтому так важно развивать и модернизировать всю систему образования. Что президент Токаев и делает: "Мы продолжим вкладывать значительные средства в образование и науку, медицину, спорт, креативную индустрию. Будем создавать все условия для полноценной самореализации граждан, поскольку в современном мире именно успех и благополучие отдельно взятого человека выступает мерилом подлинной силы государств...".

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