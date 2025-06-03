Назначен глава Комитета по регулированию естественных монополий РК

Тимур Косымбаев сегодня, 3 июня, назначен на должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана, приказом заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Тимур Ернатулы Косымбаев назначен на должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий.

Добавим, ранее эту должность занимал Сейилбек Сергазыулы Нурымбетов, назначенный 28 декабря 2024 года.

Также добавим, согласно данным официального сайта премьер-министра РК, Тимур Косымбаев родился в 1989 году в Жезказгане. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования; Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова; Университет Лестера.

Трудовую деятельность в 2011 году начал делопроизводителем Отдела контроля расходов республиканского бюджета Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2011-2019 годы занимал различные должности в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

20199-2022 годы трудился заведующим сектором бюджетного финансирования Финансово-экономического отдела Управления делами Президента РК.

С 2022 по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.