"Одинаковая сумма каждый день": некоторые переводы казахстанцев будет проверять АФМ

Депутаты мажилиса предлагают законодательно закрепить в Казахстане понятие "подозрительная деятельность", передает NUR.KZ со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса, сегодня одобрен законопроект, которым вводится понятие "подозрительная деятельность".

"Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу (АФМ)", - пояснили в палате.

При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.

Кроме того, поправками усиливается понятие "безупречная деловая репутация".

"То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения", - добавили в мажилисе.

Отметим, что сейчас в законодательстве есть понятие подозрительная операция. Так, согласно закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (подозрительная операция) - операция клиента (включая попытку совершения такой операции, операцию, находящуюся в процессе совершения или уже совершенную операцию), в отношении которой возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.

Сегодня также стало известно, что в рамках нового законопроекта предлагается вести финмониторинг за пополнением баланса телефона казахстанцев и проверку сделок по недвижимости на сумму свыше 50 млн тенге. В АФМ пояснили, что нужно это для выявления рисков отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

Добавим, с 2024 года в Казахстане ведется проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.

В начале года в Минфине озвучили критерии мониторинга мобильных переводов.

А в апреле сообщалось, что зарубежные переводы свыше 500 тыс. тенге будут вызывать подозрение у банков. Еще особое внимание будет уделяться клиентам в возрасте от 14 до 25 лет, не имеющим официального дохода.