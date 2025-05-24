Стало известно, кто еще претендовал на пост акима Алматы

Сегодня депутатам представили двух кандидатов на должность акима города Алматы. Вторым был заместитель акима города Алматы Бейбут Шаханов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Премьер-министра.

По данным официального сайта правительства, Бейбут Шаханов набрал 9 голосов депутатов маслихата. При этом Дархана Сатыбалды поддержали 23 депутата.

По сведениям сайта акимата Алматы, Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию и Университет Ланкастер (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста Департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.

В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

С 2015 по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства города Алматы.

С мая 2023 года работал руководителем аппарата акима города Алматы. В апреле 2024 года был назначен заместителем акима Алматы.

Напомним, сегодня стало известно, что Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент.

Сегодня состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты выбрали нового акима Алматы, им стал Дархан Сатыбалды.

Премьер-министр Олжас Бектенов представил активу Алматы нового акима города Дархана Сатыбалды. На встрече он озвучил приоритетные задачи, поставленные главой государства перед новым руководством мегаполиса.