Три гектара земли в курортной зоне Бурабая вернули в собственность государства
Опубликовано:
Компания владела 3 гектарами земли в прибрежной зоне озера Щучье, и 10 лет не осваивала участок. После вмешательства прокуратуры участок вернули в госсобственность, передает 24.kz.
Как сообщили в прокуратуре Акмолинской области, товарищество владело тремя гектарами земли в прибрежной зоне озера Щучье с 2012 года.
На протяжении 10 лет компания не осваивала участок, тем самым нарушив требования законодательства. После вмешательства надзорного органа землю вернули в госсобственность.
"В 2023 году в адрес землепользователя вынесено обязательное предписание об освоении участка, однако по состоянию на 2024 год меры по его использованию приняты не были. По результатам проверки Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в суд.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда земельный участок кадастровой стоимостью 53 млн тенге изъят у недобросовестного землепользователя и возвращен в собственность государства", - рассказала помощник прокурора Акмолинской области Меруерт Байболова.
Напомним, ранее в марте прокуроры Северо-Казахстанской области вернули государству уникальное озеро Теке за 26,7 миллиардов тенге, которое в 2020 году местные исполнительные органы предоставили недропользователю в рамках контракта на добычу поваренной соли.
Ранее в январе в области Жетісу в госсобственность было возвращено 26 тыс. гектаров кадастровой стоимостью 111 млн тенге - землепользователи Каратальского района в нарушение требований законодательства длительное время не использовали по целевому назначению 38 земельных участков.
До этого стало известно, что в Алматинской области вернули в госсобственность предприятие "Таусамалы" стоимостью 1,1 млрд тенге, обеспечивающее население питьевой водой.
А в Туркестанской области в государственную собственность был возвращен водозаборный канал стоимостью 13 млрд тенге. Основанием для вмешательства прокуроров послужили нарушения прав и законных интересов крестьянских хозяйств-предпринимателей двух районов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2248341-tri-gektara-zemli-v-kurortnoy-zone-burabaya-vernuli-v-sobstvennost-gosudarstva/