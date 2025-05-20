"Должны стать читающей страной": Токаев рассказал, как построить передовое государство

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что благоустройство страны - общая задача, требующая участия каждого, и обратил внимание на особый смысл общенациональной акции «Таза Қазақстан»

"Чистота и культура - понятия взаимосвязанные. Чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Еще одна необходимая составляющая национального развития - стремление к знаниям и обучению. Недаром выдающийся писатель Шерхан Муртаза говорил: "Мәдениеттің мәйегі - кітап" ("Книги - суть культуры"). Если мы хотим построить передовое государство, то в первую очередь мы должны стать читающей страной. Конечно, в мире, где интернет пользуется столь широким влиянием, это непросто, но мы все должны идти к поставленной цели. И для этого сегодня принимаются конкретные меры. Учреждена специальная Президентская премия для молодых писателей. В этом году мы впервые отметили Национальный день книги. Данное ценное начинание получило широкую поддержку общественности, особенно молодежи. Подобные созидательные шаги будут предприниматься и в дальнейшем", – отметил президент.

️Глава государства напомнил, что в последние годы в стране были проведены масштабные реформы, охватившие все сферы жизни – от политики до экономики.

"Начала меняться и адаптироваться к современным реалиям наша национальная идентичность. Это еще один значимый результат реформ. Особую роль в этом процессе играют культура и искусство, обладающие мощным просветительским потенциалом. Именно они способствуют обновлению национального сознания. Ваши произведения служат ориентиром для подрастающего поколения. В обществе постепенно утверждаются новые этические нормы и ценности. Благодаря искусству и образованию наша молодежь растет созидательной, новаторской и трудолюбивой. Только следуя этому пути, мы станем по-настоящему Справедливым, Безопасным, Чистым и Процветающим государством. Уверен, работники культуры и искусства и впредь будут вносить свою лепту в это важное дело", - сказал глава государства.

️Далее Президент отметил, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку деятелям культуры.

"Сегодня выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову будет присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, также сегодня Касым-Жомарт Токаев предложил присвоить академический статус двум театрам и филармонии в Алматы.

Стоит отметить, что президент Казахстана подчеркивал, что чтение - залог духовной зрелости. Несколько лет назад пресс-служба главы государства даже публиковала подборку книг которые читает Касым-Жомарт Токаев.

Также пресс-служба Акорды показывала, какие печатные издания читает глава государства. Тогда отмечалось, что периодически президент дает поручения по поднимаемым в этих изданиях актуальным вопросам.