Вбросы о присоединении Костанайской области к России прокомментировали в МВД

В кулуарах мажилиса замглавы МВД прокомментировал появившиеся в соцсетях вбросы о присоединении Костанайской области к РФ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Костанайская область - составляющая нашей страны, и никто ее отдавать и забирать не собирается. По крайней мере, то, что отдавать ее никто не собирается - это однозначно.

Лица, которые высказывают свое мнение, как правило, в нетрезвом состоянии, они льют воду как раз на мельницу тех лиц, которые хотят посеять раздор между нашими народами в нашей стране. И все мы должны конкретно занимать единую позицию и пресекать эти вещи", - заявил замглавы МВД Игорь Лепеха.

Как указано на сайте акимата Костанайской области, регион расположен в северной части Республики Казахстан и образован в 1936 году. Область включает 16 районов и 4 города областного подчинения. Административный центр - город Костанай, был основан в 1879 году, расположен на берегу реки Тобол.

Костанайская область граничит с четырьмя областями Республики Казахстан (Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя Российской Федерации (Оренбургской, Челябинской, Курганской). Протяженность границ области с Российской Федерацией составляет 1417 км.

Территория региона составляет 196 тыс. кв. км (7,7% от площади Казахстана).