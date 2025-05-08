Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" (фото)

В четверг, 8 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщили в Акорде, глава государства возложил цветы к столичному монументу "Отан Ана" по случаю 80-летия Великой Победы и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев.

Президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

Напомним, завтра, 9 мая, в Казахстане будут праздновать День Победы, однако в этом году военный парад в честь 80-летия Великой Победы состоялся вчера, 7 мая. Как он прошел, мы писали здесь.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Выступая перед казахстанцами, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с 80-летием Победы.

Глава государства отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу, высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо, и сообщил, что около 500 улиц по всей стране получат имена героев-казахстанцев.

Кульминацией парада стал полет авиации над Астаной: Акорда сообщила о задействовании в параде 66 самолетов военной авиации и вертолетов.