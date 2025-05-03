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Правительство выделило 1,7 млрд тенге для ремонта ТЭЦ в Риддере

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ТЭЦ Риддера
ТЭЦ Риддера. Фото: tets.kz

Из резерва правительства выделено порядка 1,7 млрд тенге для ремонтных работ на ТЭЦ Риддера в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках реализации поручений главы государства из резерва правительства выделено порядка 1,7 млрд тенге для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Согласно документу средства в виде целевых текущих трансфертов будут перечислены в бюджет Восточно-Казахстанской области для проведения ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Риддера.

"В течение последних двух лет из резерва правительства и бюджета области было направлено 15,5 млрд тенге для ТЭЦ Риддера. Проведены ремонтно-восстановительные работы на котлах и турбине, износ станции был снижен с 75% до 46%. На тепловых сетях выполнен ремонт протяженностью 21,3 км, благодаря чему износ теплосетей сократился с 82% до 67%.

Вместе с тем необходим ремонт узлов и механизмов, не вошедших в ремонтную компанию 2023-2024гг. Требуется ремонт по котлоагрегатам, турбоагрегатам, а также комплексным и открытому распределительным устройствам, отвечающим за стабильное электроснабжение оборудования", - отметили в правительстве.

Здесь отметили, что выделенные средства позволят обеспечить своевременную и качественную подготовку теплоэлектроцентрали Риддера к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов.

В правительстве напомнили, что в 2024 году с целью эффективного управления ТЭЦ, обеспечения финансовой и кадровой устойчивостью имущественный комплекс станции был передан в коммунальную собственность.

В декабре 2024 года в ходе проведения плановых ремонтно-монтажных работ на участке ленточного транспортера "Риддер ТЭЦ" произошел хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения. Аким ВКО сообщил, что в результате ЧП пострадали шесть человек.

Позже стало известно, что троих пострадавших санавиацией доставили в Усть-Каменогорск.

Ранее глава Министерства энергетики рассказал, в какую сумму обошелся переход ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность. По его словам, это стоило всего 1 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2241609-pravitelstvo-vydelilo-poryadka-1-7-mlrd-tenge-dlya-remonta-tec-v-riddere/