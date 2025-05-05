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"Наша армия должна быть готова": Токаев обратился к военнослужащим

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Токаев поздравил сотрудников силовых структур
Токаев поздравил сотрудников силовых структур. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудников силовых структур достойными преемниками доблестных предков, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

По словам Токаева, вооруженные силы Казахстана надежно защищают независимость, мир и территориальную целостность страны, а правоохранительные структуры поддерживают законность и порядок, а специальные органы обеспечивают национальную безопасность.

"Нелегкий труд спасателей направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан в чрезвычайных ситуациях. В прошлом году Казахстан впервые развернул самостоятельный контингент в составе миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Этот шаг продемонстрировал высокий уровень доверия международного сообщества к нашей армии.

Казахстан - мирное государство, поддерживающее дружественные отношения со всеми странами. Мы убеждены в том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно на основе политического диалога. Мы неизменно придерживаемся данной позиции, о чем я не раз заявлял. Но это не значит, что мы должны самоуспокаиваться. Наша армия должна быть готова к выполнению своих задач в любой момент", - подчеркнул он.

Напомним, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев ранее выступил на торжественном собрании, поздравил офицеров и солдат с Днем защитника Отечества.

Отметим, 7 мая в Казахстане отмечают День защитника Отечества. В РК это государственный праздник, когда чествуют всех военнослужащих. Дата приурочена к созданию вооруженных сил в независимом Казахстане. В 2025 году праздник придется на среду и будет выходным днем.

В конце апреля стало известно, что подготовка к военному параду, который пройдет 7 мая, приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в столице Казахстана близится к завершению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2241345-tokaev-vyskazalsya-o-kazahstancah-sluzhivshih-na-golanskih-vysotah/