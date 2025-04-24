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Токаев наградил ряд казахстанцев

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Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды
Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды. Фото: Акорда

В рамках празднования 30-летия АНК указом президента группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами, передает NUR.KZ.

Указ опубликован на официальном сайте Акорды.

В нем президент Казахстана постановил за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами наградить:

Орденом "Парасат"

  • Киста Виктора Эдуардовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
  • Кузиева Закиржана Пирмухамедовича – депутата Сената Парламента;
  • Максилову Бакытжамал Шахановну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области;
  • Пуссепа Геннадия Николаевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

Орденом "Достық" IІ степени

  • Оборон-Туар Малгожату – посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана;
  • Паппа Александра Адальбертовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
  • Презента Григория Михайловича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.

Орденом "Ел бірлігі"

  • Алиева Долкунтая Абдулхалилулы – председателя ОО "Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана";
  • Келигова Юсупа Хасановича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ "Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах";
  • Киколенко Ольгу Андреевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
  • Ташпулатова Бекпулата – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
  • Хочиеву Людмилу Хисаевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра;
  • Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского Совета матерей;
  • Шина Бронислава Сергеевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.

Орденом "Құрмет"

  • Ахмедова Байрамалы Агабековича – члена РОО "Турецкий этнокультурный центр "Ахыска";
  • Вартересяна Эрнеста Вардовича – председателя РОО "Казахстанское армянское общество "Масис";
  • Дедерера Александра Федоровича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
  • Жақып Қалқаман Хасенұлы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области;
  • Туспекову Куралай Айткабыловну – председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана;
  • Цехового Алексея Филипповича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации;
  • Шека Юрия Анатольевича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.

Медалью "Шапағат"

  • Алибаева Раимжана Артикбаевича – главного редактора газеты "Жанубий Қозоғистон";
  • Джинлира Гащима Мухамедовича – члена ОО "Дунганский культурный центр "Вынхуа" Жамбылской области;
  • Доценко Ольгу Александровну – члена Ассамблеи народа Казахстана;
  • Марабаеву Анель Темирлановну – художественного руководителя ансамбля "Бірлік";
  • Маштакова Дмитрия Сергеевича – актера ГККП "Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького" акимата Астаны;
  • Нұғұманова Анастасия Юрьевна – основателя клуба по изучению казахского языка "Сөйле";
  • Смаилова Рамиля Руслановича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области;
  • Спирину Ольгу Сергеевну – основателя клуба казахского языка "Speaking Club";
  • Суворова Дмитрия Александровича – российского дипломата, популяризатора казахской культуры;
  • Тена Владислава Валерьевича – основателя языкового центра "Lingva Ten";
  • Хвана Сергея Валериевича – основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам;
  • Цой Светлану Владимировну – модельера, основателя творческого дома "DaraLace";
  • Юнусова Равиля Александровича – руководителя представительства РОО "Ассамблея жастары" по Восточно-Казахстанской области.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, высказался о провокациях в казахстанском обществе. Он подчеркнул, что никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить.

Также Токаев высказался о проплаченных атаках с политической подоплекой из-за рубежа. Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, проживающих за рубежом.

Во время выступления глава государства также высказался об отношениях Казахстана с Россией и Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2238957-tokaev-nagradil-ryad-kazahstancev-za-zaslugi-v-ukreplenii-mira-druzhby-i-sotrudnichestva-mezhdu-narodami/