Токаев наградил ряд казахстанцев
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В рамках празднования 30-летия АНК указом президента группа граждан за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами отмечена государственными наградами, передает NUR.KZ.
Указ опубликован на официальном сайте Акорды.
В нем президент Казахстана постановил за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами наградить:
Орденом "Парасат"
- Киста Виктора Эдуардовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена президиума ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
- Кузиева Закиржана Пирмухамедовича – депутата Сената Парламента;
- Максилову Бакытжамал Шахановну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета матерей Павлодарской области;
- Пуссепа Геннадия Николаевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
Орденом "Достық" IІ степени
- Оборон-Туар Малгожату – посла дружбы Ассамблеи народа Казахстана;
- Паппа Александра Адальбертовича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
- Презента Григория Михайловича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана.
Орденом "Ел бірлігі"
- Алиева Долкунтая Абдулхалилулы – председателя ОО "Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана";
- Келигова Юсупа Хасановича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, сопредседателя ОЮЛ "Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах";
- Киколенко Ольгу Андреевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, члена ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
- Ташпулатова Бекпулата – ветерана Ассамблеи народа Казахстана;
- Хочиеву Людмилу Хисаевну – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя карачаево-балкарского национально-культурного центра;
- Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Республиканского Совета матерей;
- Шина Бронислава Сергеевича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, вице-президента Ассоциации корейцев Казахстана.
Орденом "Құрмет"
- Ахмедова Байрамалы Агабековича – члена РОО "Турецкий этнокультурный центр "Ахыска";
- Вартересяна Эрнеста Вардовича – председателя РОО "Казахстанское армянское общество "Масис";
- Дедерера Александра Федоровича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение";
- Жақып Қалқаман Хасенұлы – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, председателя Ақсақалдар кеңесі Костанайской области;
- Туспекову Куралай Айткабыловну – председателя Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи народа Казахстана;
- Цехового Алексея Филипповича – ветерана Ассамблеи народа Казахстана, генерального директора Международной академии информатизации;
- Шека Юрия Анатольевича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области.
Медалью "Шапағат"
- Алибаева Раимжана Артикбаевича – главного редактора газеты "Жанубий Қозоғистон";
- Джинлира Гащима Мухамедовича – члена ОО "Дунганский культурный центр "Вынхуа" Жамбылской области;
- Доценко Ольгу Александровну – члена Ассамблеи народа Казахстана;
- Марабаеву Анель Темирлановну – художественного руководителя ансамбля "Бірлік";
- Маштакова Дмитрия Сергеевича – актера ГККП "Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького" акимата Астаны;
- Нұғұманова Анастасия Юрьевна – основателя клуба по изучению казахского языка "Сөйле";
- Смаилова Рамиля Руслановича – заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области;
- Спирину Ольгу Сергеевну – основателя клуба казахского языка "Speaking Club";
- Суворова Дмитрия Александровича – российского дипломата, популяризатора казахской культуры;
- Тена Владислава Валерьевича – основателя языкового центра "Lingva Ten";
- Хвана Сергея Валериевича – основателя онлайн-школы по казахскому и английскому языкам;
- Цой Светлану Владимировну – модельера, основателя творческого дома "DaraLace";
- Юнусова Равиля Александровича – руководителя представительства РОО "Ассамблея жастары" по Восточно-Казахстанской области.
Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, высказался о провокациях в казахстанском обществе. Он подчеркнул, что никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить.
Также Токаев высказался о проплаченных атаках с политической подоплекой из-за рубежа. Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев высказался о казахстанцах, проживающих за рубежом.
Во время выступления глава государства также высказался об отношениях Казахстана с Россией и Китаем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2238957-tokaev-nagradil-ryad-kazahstancev-za-zaslugi-v-ukreplenii-mira-druzhby-i-sotrudnichestva-mezhdu-narodami/