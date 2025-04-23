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Премьер-министр Бектенов сделал замечание новому главе Минэнерго

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства высказал недовольство по поводу строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене, передает корреспондент NUR.KZ.

"По перерабатывающему заводу в Жанаозене работы ведутся медленно. Что предпринимается по этому вопросу?" - поинтересовался премьер у нового министра энергетики.

Ерлан Аккенженов в ответ сообщил, что на сегодняшний день проводятся строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу.

"На 24 апреля проектные работы будут завершены. Затем рабочий проект будет сдан на государственную экспертизу, с получением положительного заключения в июле. Также размещен заказ на оборудование, которое будет доставлено в Казахстан до следующего года и смонтировано. Все работы находятся на контроле министерства", - заверил министр Аккенженов.

Отметим, несколькими днями ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев критически высказался о несвоевременном строительстве газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Токаев указал на упущение правительства.

Напомним, еще в феврале 2023 года сообщалось, что на месторождении Кашаган хотят построить два газоперерабатывающих завода.

При этом в ноябре того же года экс-премьер-министр Алихан Смаилов комментировал информацию о том, что конкурс на строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене выиграла российская фирма.

"Я считаю, что сами жители Жанаозена заинтересованы в том, чтобы этот объект был построен и был сдан в эксплуатацию. Что касается того, кто его будет строить или кто его строит, это определяется на основе открытого конкурса", - заявлял он.

А в июле прошлого года в правительстве заявили, что в Казахстане до 2030 года хотят запустить четыре газоперерабатывающих завода. При этом выработку товарного газа планируют увеличить в 1,6 раза.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2238450-premer-sdelal-zamechanie-novomu-glave-minenergo/