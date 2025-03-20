Отдать 81 млн тенге за 12 юрт планировали чиновники в Актау

В областном центре Мангистауской области чиновники планировали закупить 12 юрт почти по 7 млн тенге за штуку. Но в дело вмешалась прокуратура, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, изначально недовольство нерационально дорогими юртами высказали пользователи соцсетей. Они обратили внимание на стоимость юрт на сайте госзакупок - одна юрта обошлась бы бюджету почти в 7 млн тенге. За 12 юрт чиновники из отдела ЖКХ, как сообщает телеканал, планировали отдать 81 млн тенге.

На возмущение жителей Мангистау обратили внимание прокуроры. Сотрудники надзорного органа провели свой анализ и выявили, что подобный товар можно приобрести за 1,5-2 млн тенге, но никак ни за 6 миллионов 750 тысяч тенге.

"На рассмотрение нашего представления у сотрудников акимата есть месяц, по истечении которого они обязаны письменно предоставить нам ответ, какие меры приняли в отношении тех, кто определил данную сумму.

Действия будут рассматривать на дисциплинарной комиссии. Другими словами, уже руководство города решит, какое наказание будет назначено ответственным", - сообщил прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры Актау Альберт Есмурзаев.

Отметим, похожие инцидент происходили и в других областях Казахстана.

Так, пару лет назад в области Жетісу Антикор выявил факты завышения цен на ряд товаров при закупках. Так, управление спорта региона хотело купить одну юрту за 13 млн тенге.

А до этого в Семее чиновники купили юрты по цене квартир - согласно информации на сайт госзакупок, Дворец культуры Семея приобрел 12 юрт ханской комплектации за 5,4 млн тенге, то есть в общей сложности на юрты было потрачено около 64 млн тенге.