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"Об этом говорят те, кто нарушает": глава МВД о высказываниях про "Штрафстан"

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Глава МВД Ержан Саденов
Ержан Саденов. Кадр из видео: youtube.com/@ortcomkz

Главу МВД Ержана Саденова во время подкаста СЦК спросили о понятии "Штрафстан". По словам министра, так говорят те, кто нарушает, а "сознательная часть общества все понимает", передает NUR.KZ.

Служба центральных коммуникаций запустила собственный подкаст на Youtube, первым гостем которого стал глава МВД страны Ержан Саденов. Во время подкаста ведущий отметил, что в Казахстане "пытаются раскручивать понятие "Штрафстан".

"Об этом говорят те, кто нарушает, я так думаю. Сознательная часть нашего общества, конечно, она все понимает. Да, мы приняли ряд законодательных мер, действуют где-то жесткие меры. Но, я думаю, без этого невозможно навести порядок. Если не нарушаешь - не будет штрафа. Это до людей должно дойти.

А кто вот этот момент говорит, неприятное слово вот это, ну, во-первых, он, наверное, не уважает свое государство, свою родину. Он должен посмотреть на себя", - заявил Саденов.

Кроме того Саденов высказался о мнении, что полиция с помощью штрафов пополняет бюджет.

"Это вообще абсурд. У нас нет таких установок, чтоб больше выявить, больше наложить штрафов", - ответил Саденов.

Он также отметил, что в стране действует мера, когда можно оплатить 50 процентов штрафа, а также действуют предупреждения. По его словам, цель полиции - путем профилактики уменьшить количество правонарушений, в том числе через законодательные акты.

Напомним, в декабре прошлого года депутат Азат Перуашев заявил, что чиновники страны "строят "Штрафстан". А в январе этого Касым-Жомарт Токаев поручил сохранить здравый смысл при назначении штрафов в Казахстане.

Кроме того, Токаев сказал о том, что "некоторые личности превращают Казахстан в объект насмешек". После этого Перуашев объяснил свои высказывания о "Штрафстане".

"Я согласен с главой государства, поскольку, действительно, если мы говорим о своей стране, - мы же любим свою Родину, это же наша страна, у нас другой страны нет, - мы должны учитывать, как это воспринимают и другие. Одно дело, когда мы обсуждаем внутренние вопросы, чтобы решить их. Другое дело - когда это потом превращается в некий мем", - заявил Перуашев.

Кроме того, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал систему штрафов в Казахстане и высказался о недовольстве граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2229293-ob-etom-govoryat-te-kto-narushaet-glava-mvd-o-vyskazyvaniyah-pro-shtrafstan/