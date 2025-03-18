Бектенов отчитался Токаеву о противопаводковых мероприятиях в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о социально-экономическом развитии страны, работе по созданию новых точек роста и реализации экономических реформ.

За январь-февраль текущего года рост экономики составил 5,4%.

Премьер-министр также доложил о ходе исполнения задач, поставленных Главой государства на четвертом заседании Национального курултая, касающихся осуществления крупных инфраструктурных и энергетических проектов, цифровизации и развития человеческого капитала.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о противопаводковых мероприятиях в рамках работы Республиканского штаба. Мониторинг за ситуацией осуществляется в круглосуточном режиме. Подготовлены свыше 37 тыс. сотрудников и 13 тыс. единиц техники.

️По итогам встречи президент поручил продолжить работу по поддержке реального сектора экономики, привлечению инвестиций, совершенствованию социальной политики.

Напомним, на прошлой неделе премьер Казахстана Олжас Бектенов провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий.

В зоне высокого риска оказались такие регионы, как Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Ұлытау; среднего риска - Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

Бектенов поручил регионам круглосуточно мониторить паводковую ситуацию.

Также на днях сообщалось, что в этом году на автомобильных дорогах в Казахстане выявлено 326 паводкоопасных участков протяженностью почти в 100 км, где есть риски переливов.