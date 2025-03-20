Токаев созывает очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением созывает очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев созвал очередную XXXIV сессию Ассамблеи народа Казахстана.

Сессия состоится 23-24 апреля 2025 года в городе Астане.

Напомним, в прошлом году примерно в это же время президентом была созвана ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана.

Позже стало известно, что Токаев изменил формат сессии Ассамблеи народа Казахстана из-за паводков и объявил об онлайн-формате сессии.

Согласно информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года.

Ассамблея народа Казахстана - конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.