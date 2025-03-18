Мероприятия на 20 млрд тенге сократили в Астане

Глава управления экономики и бюджетного планирования Астаны Айжан Тугельбаева на маслихата рассказала о работе по оптимизации расходов из бюджета, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Тугельбаева сообщила, что в соответствии с положительным ростом экономики предлагается пересмотреть план по поступлениям доходов в местный бюджет на 2025 год в сторону увеличения на 42,2 миллиарда тенге - до 966,3 миллиарда тенге. В том числе налоговые поступления увеличатся на 32 миллиарда тенге, а неналоговые - на 10,2 миллиарда тенге.

"Предлагается перераспределить свободные остатки по итогам исполнения бюджета 2024 года в размере 87,1 миллиарда тенге.

В рамках проводимой политики по оптимизации были пересмотрены расходы и сокращены отдельные мероприятия, утвержденные в бюджете, на сумму 20 миллиардов тенге.

Эти средства планируется дополнительно направить на решение неотложных задач городского развития", - пояснила спикер.

Напомним, ранее в феврале вице-министр нацэкономики Арман Касенов рассказал, для чего Казахстану нужны форумы, парады и другие мероприятия на фоне дефицита бюджета.

"Нужно понимать, что они необходимы для того, чтобы, к примеру, форумы, для того чтобы усилить репутацию, усилить узнаваемость страны, способствовать привлечению инвестиции, и те суммы, которые озвучиваются - 1, 2, 3 млрд тенге, они относительно экономики Казахстана являются небольшими", - .

Добавим, также ранее мы писали, что бюджет Жетысуского района города Алматы составил 26,9 млрд тенге, увеличившись на 20% в 2025 году. Деньги планируют направить на повышение качества жизни его жителей.