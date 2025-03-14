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"В обществе есть критика": Токаев высказался о казахстанском кино

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Пустые кресла в кинозале
Иллюстративное фото: Heath Korvola/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Курултае в Бурабае обратил внимание на казахстанский кинематограф, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В обществе есть критика в отношении фильмов, которые показываются в наших кинотеатрах. В прошлом году вышло 94 фильма, снятых казахстанскими кинематографистами. То есть в наших кинотеатрах идет в основном отечественное кино. Это хорошая тенденция. Но мы во главу угла должны ставить не количество, а качество. Дарить зрителям хорошее настроение и веселье – это одно, а продвигать непристойные модели поведения – совсем другое.

У нас также появились фильмы, в которых пропагандируются насилие, жестокость и криминальная романтика. Здесь надо учесть такой факт, что в стране большинство фильмов сейчас снимается не по государственному заказу, а на частные средства.

Все мы хорошо понимаем, что кино – важный инструмент идеологии. Поэтому следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, в том числе снятых на частные средства", - заявил он.

Также президент похвалил один из последних казахстанских мультфильмов.

"Недавно вышел мультфильм "Шокан. Путешествие в Кашгарию". Это отличное произведение, благодаря которому дети могут много узнать о нашей выдающейся исторической личности – Шокане Валиханове. Таких мультфильмов на казахском языке, показывающих национальную самобытность, должно быть больше. Это напрямую влияет на будущее нации. Поэтому необходимо заняться развитием анимации", - отметил президент.

Отметим, сегодня глава государства принял участие в IV заседании Национального курултая. Начиная свое выступление, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні.

Также во вступлении он высказался о проведенных за последнее время реформах

"За три года наша страна сильно изменилась, встав на новые рельсы развития. Политические реформы позволили провести всесторонние преобразования", - отметил президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228063-v-obshchestve-est-kritika-tokaev-vyskazalsya-o-kazahstanskom-kino/