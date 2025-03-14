Где пройдет следующее заседание Национального курултая в Казахстане

На IV заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев рассказал, где пройдет следующее заседание курултая, передает корреспондент NUR.KZ.

"Предлагаю следующее заседание национального курултая провести в Кызылорде - городе, который служил столицей Казахстана", - сказал Токаев.

Напомним, вчера, 13 марта, стало известно, что Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае.

Сегодня на IV Национальном курултае президент сделал заявление о налоговой реформе в Казахстане, высказался о советских деятелях, которые устраивали голодомор и объявил о начале строительства автодороги из Астаны на Транскаспийский маршрут.

Добавим, идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом Токаевым в марте 2022 года.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно - теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу", - отметил тогда президент.

15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

В этом документе указано, что Национальный курултай - консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Он состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне 2023 года в Туркестане. Третье - в марте 2024 года в Атырау.

В июне прошлого года была произведена ротация состава Национального курултая: трое человек выведены из состава и привлечены новые представители общественности.

И 2 марта этого года сообщалось, что к работе Национального курултая привлечены новые члены - общественные члены, депутаты и финансисты.