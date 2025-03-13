Более 120 предложений: что обсудили члены Национального курултая в Бурабае

Четвертое заседание Национального курултая проходит в Бурабае - завтра ожидается выступление президента. В ходе двух секций от членов Курултая поступило 120 предложений, передает 24.kz.

О жарких дискуссиях рассказала министр культуры и информации РК Аида Балева.

"Получены более 120 предложений, которые стали предметом горячих дискуссий. Также были высказаны соответствующие мнения. Все предложения будут тщательно изучены нами и рассмотрены секретариатом Курултая", - заявила она.

Отмечается, что это примерно в три раза больше, чем было озвучено на первом национальном собрании.

Члены в рамках секций обсудили проблему контроля на границе - прозвучало предложение ужесточить контроль на таможне и усилить противодействие контрабанде.

"Получается, что многие компании под видом отечественной продукции, особенно при работе с государством, реализуют товары, которые им выгодны. И это серьёзно влияет на экономику. Это большая проблема, когда мы недополучаем налоги в бюджет и создаем препятствия для отечественных производителей", - заявил мажилисмен Мурат Абенов.

А новое исследование адвоката Айман Умаровой коснулось женщин, отбывающих наказание в тюрьмах. Она выступает за сокращение количества женщин за решеткой.

"Самое страшное, что если рассмотреть заболевания осужденных женщин, то 66,5 % из них – это ВИЧ. Еще 25 % - это онкология, остальные - туберкулез, гепатит и так далее. И еще один интересный момент - не предусмотрены какие-то услуги для беременных осужденных, не все условия созданы. Я считаю, что нет необходимости держать женщин в тюрьме и тратить на это деньги из бюджета. Какая в этом необходимость? Думаю, нужна амнистия", - заявила адвокат.

Высказались челны и о законе в сфере археологии - как считают эксперты, для сохранения богатого историко-культурного наследия Казахстана необходимо навести порядок в археологической деятельности.

"На самом деле там огромный комплекс проблем. У нас есть курганы, исторические городища и так далее. Как только снег сходит, огромное количество людей - и наших граждан, и жителей соседних стран - выходят на поиски золота и других ценностей. Их совершенно не интересует историческая ценность предметов, все уходит на черный рынок", - озвучил депутат Айдос Сырым.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае - выступление главы государства анонсировала пресс-службу Акорды

Напомним, идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом Токаевым в марте 2022 года. А 15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

Первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне 2023 года в Туркестане. Третье - в марте 2024 года в Атырау.