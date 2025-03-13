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Бектенову показали термоядерную установку в области Абай

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: t.me/KZgovernment

Глава кабмина Олжас Бектенов проверил ход реализации поручений президента по созданию ядерного кластера в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай проверил ход реализации поручений главы государства по развитию энергетики и созданию ядерного кластера, данных на расширенном заседании правительства в январе этого года

В ходе облета территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона руководитель правительства осмотрел объекты испытательной площадки "Балапан", среди которых "Атомное озеро" и шахтные пусковые установки.

Премьер-министр также ознакомился с работой исследовательского ядерного реактора "Байкал-1", первого в мире специализированного токамака (тороидальная камера с магнитными катушками), посетил Национальный ядерный центр, где провел совещание по вопросам энергетической безопасности.

Во время рабочей поездки премьер-министр ознакомился с принимаемыми мерами, направленными на социально-экономическое развитие города Курчатов. В частности, по восстановлению жилищного фонда, модернизации инженерной инфраструктуры и др.

На территории комплекса "Байкал-1" Олжасу Бектенову доложили о ключевых направлениях исследований ядерных реакторов, проводимых на объекте.

Внимание уделено работе исследовательского реактора ИВГ.1М, используемого для научных разработок в сфере ядерной энергетики и энергетических технологий.

Важным этапом является завершение конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо. Данная инициатива всесторонне поддержана МАГАТЭ.

В ходе конверсии существенно модернизированы системы реакторного комплекса, что способствует дальнейшему развитию научных инициатив, направленных на мирное использование атомной энергии и повышение технологической и энергетической независимости страны.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо развивать имеющийся потенциал и обеспечивать всестороннюю поддержку ученым в решении стратегической задачи. В ближайшее время будет завершена модернизация реактора ИВГ.1М для достижения его проектных характеристик.

В ходе осмотра уникальной экспериментальной термоядерной установки токамак КТМ Премьер-министр ознакомился с основным оборудованием и результатами проводимых исследований.

Это первая в мире специализированная установка такого уровня, введенная в эксплуатацию за последние 10 лет. Токамак предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области управляемого термоядерного синтеза, испытаний материалов для реакторов. Здесь проводятся эксперименты по исследованию плазменного разряда и испытаниям материалов, что является важным направлением развития термоядерных технологий в РК.

В офисе Национального ядерного центра (НЯЦ) руководителю правительства доложили о ключевых проектах в сфере мирного использования атомной энергии. Центр является ведущей научно-исследовательской организацией, специализирующейся на вопросах ядерной безопасности, атомной энергетики и радиационной экологии. Охвачены вопросы дальнейшего проведения научных изысканий, развития международного сотрудничества, а также подготовки высококвалифицированных специалистов. Олжас Бектенов подчеркнул значимость продолжения исследований в регионе, направленных на восстановление экологического баланса.

Здесь же под председательством премьер-министра состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности. Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, управляющий директор АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ернат Бердигулов, генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр" Эрлан Батырбеков доложили о подготовке к строительству первой в Казахстане АЭС.

Министерством энергетики разрабатывается Стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, которая будет охватывать планы по строительству последующих атомных станций и развитие других направлений, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы. Кроме того, совместно с министерством науки и высшего образования разработан проект Комплексного плана по подготовке высококвалифицированных кадров для строительства, эксплуатации и технического обслуживания АЭС на базе отечественных вузов, колледжей и РГП "Институт ядерной физики".

Заслушаны также подходы к развитию наукограда на территории Курчатова.

"Глава государства поставил перед нами важную задачу по развитию энергетики и созданию ядерного кластера. Казахстан является лидером по экспорту урана с долей на мировом рынке 43%. У нас есть опыт использования исследовательских реакторов и мощный научный потенциал. Переход на полный ядерный топливный цикл обеспечит прогресс во всех отраслях экономики", - отметил Олжас Бектенов.

По итогам совещания руководитель правительства дал ряд поручений руководству профильных ведомств.

Напомним, в 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В ноябре 2023-го глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в стране АЭС.

В конце января президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить строительство первой АЭС в Казахстане, а также определить место для второй АЭС.

А Алмасадам Саткалиев сообщил, что для строительства второй АЭС проведения референдума не потребуется.

Также недавно в Казахстане утвердили место строительства первой АЭС - согласно постановлению правительства первую в стране атомную электростанцию построят в Жамбылском районе Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2227763-bektenovu-pokazali-termoyadernuyu-ustanovku-v-oblasti-abay/