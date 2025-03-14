"Дискуссию надо завершить": Токаев - о переходе на единый часовой пояс в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае высказался об едином часовом поясе и дискуссиях вокруг этого вопроса, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Теперь, что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс. Правительство и парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников.

Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и, тем более, не следует политизировать данный вопрос", - заявил Кмсым-Жомарт Токаев.

Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.

Летом казахстанцы запустили петицию, в которой предлагалось отменить перевод времени в Казахстане на час. Она набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышева заявила, что после перехода на единое время здоровье казахстанцев улучшилось.

Тогда же на публичных слушаниях было заявлено, что международный альянс ученых IANT поддержал решение правительства о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Однако позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

В ноябре глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование о влиянии единого времени на здоровье граждан. На это планировали выделить порядка 90-100 млн тенге.

К слову, один казахстанец даже подал в суд на правительство из-за смены часового пояса, однако проиграл дело.

Добавим, что в одном из регионов Казахстана решили перейти на "собственный часовой пояс" - из-за светового дня здесь ввели новый рабочий график, в том числе для школ, детсадов и медучреждений.

Недавно в правительстве Казахстана озвучили результаты исследований на тему влияния перехода на единый часовой пояс на казахстанцев. Сообщалось, что мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса.