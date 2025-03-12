Депутаты фракции Amanat поддержали решение правительства по единому часовому поясу

Сегодня члены фракции Amanat в мажилисе парламента заслушали отчет правительства о результатах исследований о влиянии изменения часового пояса на физическое и психическое здоровье населения, производительность труда и потребление энергетических ресурсов, сообщает сайт партии Amanat.

Данное исследование проводились в рамках реализации рекомендации фракции Amanat по 6 направлениям. Были привлечены авторитетные ученые и эксперты, научные институты. В ходе исследования был изучен опыт разных стран со схожими географическими параметрами.

Перед депутатами выступил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.

Ермек Кошербаев. Фото: amanatpartiasy.kz

"Сравнительный анализ показал, что во многих развитых европейских странах имеется схожее с Казахстаном время рассвета и заката. В этих условиях данные страны активно развиваются и имеют высокие показатели по развитию человеческого капитала.

В связи с этим правительство полностью поддерживает решение о внедрении единого часового пояса и считает его полностью обоснованным", – сказал вице-премьер.

Депутаты. Фото: amanatpartiasy.kz

Он также акцентировал внимание на том, что результаты исследования подтвердили, что переход на единый часовой пояс не оказал негативного влияния на результаты образовательного процесса в стране, а также значительного влияния на ситуацию с ДТП и уличной преступностью.

Кроме того, на сегодняшний день в семи районах Восточно-Казахстанской области была проведена корректировка рабочего графика. Данная инициатива была широко поддержана местными жителями.

На вопросы народных избранников ответили министры торговли и интеграции Арман Шаккалиев, науки и высшего образования Саясат Нурбек и другие представители правительства.

Обсуждение в парламенте. Фото: amanatpartiasy.kz

Со слов Шаккалиева, предварительные данные не выявили негативного воздействия изменения часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения и функционирование основных отраслей экономики.

Первый вице-министр здравоохранения Султангазиев отметил, что введение единого часового пояса привело к позитивным изменениям в сфере здравоохранения, наблюдается снижение числа заболеваний. Так, произошло снижение числа вызовов скорой помощи на 0,4%, уменьшение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 3,5%, психическими и поведенческими расстройствами - на 1,6%, травматизмом - на 3,3%, злокачественными новообразованиями - на 1,7%. Это свидетельствует о положительном влиянии более рационального распределения времени на общественное здоровье.

"В своем интервью газете "Ана тілі" глава государства подчеркнул, что правительство должно провести всестороннее исследование влияния смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны.

Сегодня правительство презентовало депутатам фракции Amanat итоги данного научного исследования. Оно проведено с участием ученых, экспертов и показывает научную обоснованность решения о вводе единого времени в Казахстане", – сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Обсуждение в парламенте. Фото: amanatpartiasy.kz

Резюмируя обсуждение, депутаты приняли результаты научных исследований правительства. Депутаты отметили важность доведения итогов исследований до широких слоев населения.

Кроме того, депутаты рекомендовали правительству совместно с местными органами власти, маслихатами провести адресную разъяснительную работу о прогрессивности и научной обоснованности перехода страны на единый часовой пояс. К ней следует подключить ученых, представителей экспертных кругов, лидеров общественного мнения. Необходимо также организовать соответствующую информационную кампанию в СМИ и соцсетях.

Помимо этого, с учетом запросов населения и зарубежного опыта следует продолжить практику на местах по изменению рабочего графика.