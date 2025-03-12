Токаев выразил соболезнования родным Дариги Тлендиевой

Глава государства выразил соболезнования родным и близким композитора Дариги Тлендиевой в связи с ее кончиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины Дариги Тлендиевой - известного деятеля культуры, супруги прославленного музыканта и композитора, создателя академического оркестра национальных инструментов "Отырар сазы" Нургисы Тлендиева", - говорится в сообщении.

Вчера в национальном оркестре имени Курмангазы сообщили о смерти актрисы и композитора Дариги Тлендиевой, супруги знаменитого казахстанского композитора Нургисы Тлендиева.

"Она была не только супругой народного героя, кюйши-композитора Нургисы Тлендиева, но и человеком, который сохранил творческое наследие композитора и передал его следующим поколениям", - отметили в оркестре.