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Токаев выразил соболезнования родным Дариги Тлендиевой

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства выразил соболезнования родным и близким композитора Дариги Тлендиевой в связи с ее кончиной, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины Дариги Тлендиевой - известного деятеля культуры, супруги прославленного музыканта и композитора, создателя академического оркестра национальных инструментов "Отырар сазы" Нургисы Тлендиева", - говорится в сообщении.

Вчера в национальном оркестре имени Курмангазы сообщили о смерти актрисы и композитора Дариги Тлендиевой, супруги знаменитого казахстанского композитора Нургисы Тлендиева.

"Она была не только супругой народного героя, кюйши-композитора Нургисы Тлендиева, но и человеком, который сохранил творческое наследие композитора и передал его следующим поколениям", - отметили в оркестре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2227220-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-darigi-tlendievoy/