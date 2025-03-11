Токаев принял своего бывшего пресс-секретаря на новой должности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял нового акима области Абай Берика Уали, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе и планах на предстоящий период.

Аким сообщил о проведении детального анализа расходной и доходной частей областного бюджета. По итогам анализа были определены приоритетные направления дальнейшего финансирования, а оптимизированные средства в первую очередь будут направлены на решение актуальных проблем.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что разработаны 24 инвестиционных проекта на сумму 2,2 трлн тенге до 2028 года с созданием более 8 тысяч рабочих мест. Ожидается, что 6 проектов будут реализованы уже в этом году.

Берик Уали проинформировал президента о состоянии социальных объектов и коммунальной инфраструктуры региона. В частности, в соответствии с запросами населения планируется построить школы и детские сады, модернизировать объекты культуры и здравоохранения. Кроме того, одной из актуальных задач остается решение накопившихся проблем в сфере ЖКХ, особенно в Семее.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" строятся 5 объектов и дворец школьников. Через реку Иртыш возводится еще один мост и разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию подвесного моста в областном центре. Прорабатывается вопрос строительства объездной дороги вокруг Семея, которая позволит перераспределить транспортный поток и снизить нагрузку на подвесной мост.

Глава государства отметил, что решение социально-экономических проблем региона будет способствовать повышению благосостояния жителей. Он поручил акиму совместно с Правительством проработать пути ускоренного развития региона и поэтапного решения актуальных задач.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость принятия дальнейших мер по развитию обрабатывающей промышленности в регионе, созданию новых постоянных рабочих мест, благоустройству и развитию инфраструктуры областного центра. Президент также указал на важность достойного проведения юбилейных мероприятий к 180-летию великого Абая.

Напомним, 17 февраля стало известно, что указом главы государства Берик Уали назначен акимом области Абай, он освобожден от ранее занимаемой должности.

До этого Уали занимал пост советника главы государства - пресс-секретаря президента.

Отметим, что до 14 февраля текущего года область Абай возглавлял Нурлан Уранхаев - с момента образования региона.