Смена часового пояса: в Миннауки отказались от проведения трехлетнего исследования

Саясат Нурбек на брифинге в кабмине прокомментировал вопрос - будут ли проводить исследование по часовому поясу, если Минторговли объявило итоги своего мониторинга, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек напомнил, что была критика в прошлом году, когда объявили о планах по проведению отдельного научного исследования о влиянии смены часового пояса на здоровье казахстанцев.

"Мы планировали, заявка была от Министерства здравоохранения, где-то 161 млн тенге. В итоге, когда мы конкурс объявили, пересмотрели, там что-то около 60 млн тенге (стоимость исследования - прим.ред.). В итоге мы решили этот конкурс не проводить, деньги в итоге не потрачены с бюджета.

Мониторинг, который по шести направлениям проводился, и который министр торговли сегодня на заседании правительства объявил, это было сделано за счет средств научных институтов, экспертов министерств - были вовлечены Министерство энергетики, Министерство здравоохранения, наше министерство, акиматы, Министерство труда, еще несколько профильных министерств", - добавил министр.

Мониторинг, по словам Саясата Нурбека, показал, что никакого влияния часового пояса на большие процессы нет.

"Все эти данные мониторинга были переданы в начале марта в мажилис, как глава государства и поручил, что правительству совместно с парламентом нужно взвешенное решение найти. Я думаю, что в скором времени мы увидим и реакцию парламента, будет отдельное там заслушивание, и вот это взвешенное решение уже окончательно будет объявлено", - пояснил Саясат Нурбек.

Необходимости в долгосрочном исследовании, по его словам, нет.

"Три года, я думаю, никто, наверное, не ждал бы исследования. Это такой слишком длинный цикл. Поэтому когда мы совещались с нашими коллегами из разных министерств, было предложено: давайте все данные соберем. Все данные-то, в принципе, у нас в доступе. Реальные данные - клинические данные с Минздрава, данные Министерства энергетики, акиматов по энергопотреблению, данные Министерства промышленности по энергопотреблению предприятий.

Зачем нам три года проводить какие-то отдельные вещи? Мы вот все эти данные собрали, сидела группа специальная межведомственная, все проанализировала. Короткую выжимку сегодня министр торговли озвучил на заседании правительства.

Поэтому, в принципе, там и принято было решение, что бессмысленно три года ждать и еще тратить на это отдельные деньги", - резюмировал он.

В правительстве Казахстана озвучили результаты исследований на тему влияния перехода на единый часовой пояс на казахстанцев. Сообщалось, что мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса.

Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.

Летом казахстанцы запустили петицию, в которой предлагалось отменить перевод времени в Казахстане на час. Она набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышева заявила, что после перехода на единое время здоровье казахстанцев улучшилось.

Тогда же на публичных слушаниях было заявлено, что международный альянс ученых IANT поддержал решение правительства о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Однако позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

В ноябре глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование о влиянии единого времени на здоровье граждан. На это планировали выделить порядка 90-100 млн тенге.

К слову, один казахстанец даже подал в суд на правительство из-за смены часового пояса, однако проиграл дело.

Добавим, что в одном из регионов Казахстана решили перейти на "собственный часовой пояс" - из-за светового дня здесь ввели новый рабочий график, в том числе для школ, детсадов и медучреждений.