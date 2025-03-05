Токаев принял нового акима ВКО и дал ему ряд поручений

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова.

Из доклада акима области:

введено свыше 400 тыс. кв. метров жилья, открыто 46 новых производств;

в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" введено в эксплуатацию 18 объектов, капитально отремонтированы 6 объектов;

по Национальному проекту "Комфортная школа" введены 5 школ. Для снижения дефицита ученических мест будет построено еще 7 школ;

для поддержки рабочих специальностей совместно с "Отбасы банком" запущена региональная льготная ипотечная программа "Шығыс маманы";

до конца текущего года будет выполнена задача по 100-процентному обеспечению качественной чистой питьевой водой населения области. Для этого будут завершены 8 проектов водоснабжения на сумму 14 млрд тенге;

в ближайшие 2 года планируется привлечь в регион не менее 1,5 трлн тенге инвестиций, построить более 700 тыс. кв. метров жилья, 28 объектов социальной сферы, а также отремонтировать свыше 600 км дорог.

Президент поручил усилить работу по диверсификации экономики региона, расширению экспорта переработанной продукции и привлечению инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приоритетное внимание должно быть уделено решению экологических проблем и улучшению транспортной инфраструктуры.

Напомним, вчера, 4 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова и поставил ему ряд задач.

До этого в конце февраля глава государства принял премьер-министра страны Олжаса Бектенова с отчетом о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства.

Что касается ВКО, сегодня сообщалось, что еще несколько районов региона начали жить "по своему времени": с марта в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах и районе Самар Восточно-Казахстанской области ввели новый рабочий график. Изменения связаны с тем, что из-за перевода времени рано светает и темнеет.