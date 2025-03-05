Заместитель акима района получил штраф в СКО

В СКО заместителя акима района Магжана Жумабаева оштрафовали за несвоевременное предоставление суду мотивированной позиции вышестоящего органа, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по иску ТОО к акимату района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области о признании незаконными действий и понуждении вынести благоприятный административный акт рассмотрел СМАС региона.

Выяснилось, что по определению суда заместителю акима района следовало в срок до 9 января 2025 года предоставить суду отзыв на иск и мотивированную позицию вышестоящего органа.

В этом же определении чиновнику разъяснили правовые последствия, а именно, что суд вправе наложить денежное взыскание за невыполнение требования, запроса суда, несвоевременное представление отзыва, мотивированной позиции в размере 20 МРП.

"Однако определение суда надлежащим образом исполнено не было, в указанный срок не представлена мотивированная позиция вышестоящего должностного лица, хотя был достаточный срок для ее предоставления", - пояснили в суде.

Суд установил, что по вине заместителя акима после поступления определения суда письмо в вышестоящий орган направили по истечении четырех дней.

"Уважительности причин несвоевременного исполнения определения суда ответчиком не представлено. Тем самым ответчик уклонился от надлежащего исполнения своих процессуальных обязанностей", - отметили в суде.

В связи с этим на заместителя акима района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области наложили денежное взыскание в размере 78 640 тенге. Определение вступило в законную силу. Сумма уже оплачена.

Ранее в области Ұлытау акиму сельского округа назначили штраф в размере 27 524 тенге из-за несвоевременного ответа следователю в установленный месячный срок. Опоздание он объяснил частым отключением электроэнергии, которое мешало уделить должное внимание и своевременно ответить.

А в области Абай сельских акимов и руководителей отделов ЖКХ оштрафовали за неочищенные от снега дороги. На сугробы жаловались жители районов. Потом в рейд отправились полицейские, которые зафиксировали, что сугробами завалены подъезды к школам и нескольким соцобъектам.