Токаев дал поручения новому акиму Туркестанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова и поставил ему ряд задач, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент принял акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Аким доложил президенту о том, что Исламский банк развития одобрил финансирование 24 ирригационных проектов на 135,5 млрд тенге.

Также он рассказал, что:

в целях устойчивого водообеспечения Туркестана и прилегающих 6 районов ведется строительство водохранилища "Бәйдібек ата";

в хлопково-текстильном секторе планируется реализация 5 проектов на 197 млрд тенге;

начато строительство крахмало-паточного завода;

внедряется опыт Австралии по развитию мясного животноводства;

в этом году в регионе будут построены 32 школы, проведен капитальный ремонт 41 школы;

будут введены в эксплуатацию 32 объекта первичной медико-санитарной помощи;

природный газ проведут в 45 населенных пунктов.

Касым-Жомарт Токаев поручил новому акиму поддерживать тесное взаимодействие с правительством для качественной реализации задач, определенных в подписанном накануне Законе "Об особом статусе города Туркестана".

Президент также поставил ряд задач по повышению качества жизни граждан, развитию туризма, сельского хозяйства, малого бизнеса и обеспечению населенных пунктов питьевой водой.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 3 марта, подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Отметим, что вопрос о присвоении Туркестану особого статуса был поднят еще год назад.

Нуралхан Кушеров, ранее занимавший пост заместителя акима, стал главой Туркестанской области в начале января.