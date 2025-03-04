Токаев дал поручения новому акиму Туркестанской области
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова и поставил ему ряд задач, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент принял акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.
Аким доложил президенту о том, что Исламский банк развития одобрил финансирование 24 ирригационных проектов на 135,5 млрд тенге.
Также он рассказал, что:
- в целях устойчивого водообеспечения Туркестана и прилегающих 6 районов ведется строительство водохранилища "Бәйдібек ата";
- в хлопково-текстильном секторе планируется реализация 5 проектов на 197 млрд тенге;
- начато строительство крахмало-паточного завода;
- внедряется опыт Австралии по развитию мясного животноводства;
- в этом году в регионе будут построены 32 школы, проведен капитальный ремонт 41 школы;
- будут введены в эксплуатацию 32 объекта первичной медико-санитарной помощи;
- природный газ проведут в 45 населенных пунктов.
Касым-Жомарт Токаев поручил новому акиму поддерживать тесное взаимодействие с правительством для качественной реализации задач, определенных в подписанном накануне Законе "Об особом статусе города Туркестана".
Президент также поставил ряд задач по повышению качества жизни граждан, развитию туризма, сельского хозяйства, малого бизнеса и обеспечению населенных пунктов питьевой водой.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 3 марта, подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Отметим, что вопрос о присвоении Туркестану особого статуса был поднят еще год назад.
Нуралхан Кушеров, ранее занимавший пост заместителя акима, стал главой Туркестанской области в начале января.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2225388-tokaev-dal-porucheniya-novomu-akimu-turkestanskoy-oblasti/