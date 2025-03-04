"Эти два ведомства не пересекаются": глава "Байтерек" о том, влияет ли должность отца на его работу

На брифинге в правительстве главу НУХ "Байтерек" спросили, не возникает ли в его семье конфликта интересов, поскольку отец Рустама Карагойшина работает на госслужбе, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что отец главы холдинга "Байтерек" Рустама Карагойшина Тимур Карагойшин является исполняющим обязанности гендиректора РГП "Госэкспертиза".

"Не возникает (конфликта интересов – прим.авт.), потому наш холдинг работает в сфере финансов, мы через "Отбасы банк" кредитуем население. Эти два ведомства не пересекаются по деятельности. Что касается Казахстанской жилищной компании, то там тоже через облигации кредитуются регионы. Поэтому наши интересы не пересекаются", - ответил глава холдинга "Байтерек".

Согласно открытым данным, Рустам Карагойшин является сыном Тимура Карагойшина.

Отметим, по информации сайта АО "НУХ "Байтерек", Рустам Карагойшин был назначен на должность председателя правления холдинга в апреле 2024 года. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности председателя.