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Четыре новых водохранилища построят в Казахстане

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Водохранилище
Водохранилище. Иллюстративное фото: pixabay.com

Четыре новых водохранилища построят в Казахстане, об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

В 2025 году планируется начать строительство 4 новых водохранилищ в трех регионах страны.

"Из них - Акмола, Калгуты, Караузяк, расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. гектаров.

Строительство водохранилища Большой Узень (28 млн. кубов) в Западно-Казахстанской области нацелено на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тысяч человек", - сообщил Нуржан Нуржигитов.

Также, по его словам, запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, а также водохранилища Коскорган и Коксарайского контррегулятора, в Туркестанской области.

"В рамках реконструкции ирригационных каналов планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3452 километров с элементами цифровизациии на территории шести областей - Алматинская, Жамбылская, Жетісу, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Туркестанская области, а также строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища", - добавил министр.

Кроме того, будут реконструированы 13 действующих водохранилищ, а также модернизированы более 5000 км каналов на территории 10 областей - Алматинской, Абай, ВКО, ЗКО, Кызылординской, Атырауской, Жетісу, Павлодарской, Туркестанской, Жамбылской.

Ранее сообщалось, что в Казахстане нашли нарушения со стороны доверительных управляющих, которые не следили за техсостоянием 8 водохранилищ. В итоге их вернули государству.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2225144-chetyre-novyh-vodohranilishcha-postroyat-v-kazahstane/