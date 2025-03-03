"Удобный инструмент для ленивых чиновников": депутат высказался об искусственном интеллекте

Депутат Анас Баккожаев в мажилисе высказал опасения касательно широкого применения технологий искусственного интеллекта в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Такое заявление депутат сделал в ходе презентации соответствующего проекта закона в стенах мажилиса.

"Я с осторожностью смотрю на ИИ, иногда даже боюсь. Так как считаю, что это путь, который ведет к деградации. Если человек сам поразмыслив, проанализировав не напишет (работу), если композитор не напишет музыку, тогда куда мы катимся? Мы будем следовать за мировыми тенденциями в части ИИ? А где наши традиции, культура, интеллектуальные возможности? Я боюсь ИИ на самом деле", - отметил Анас Баккожаев.

В пример депутат привел пример из жизни.

"Вот недавно один чиновник загружал в ChatGPT материалы. И его целью было заслужить похвалу начальника, что он быстро выполнил поручение. Но при этом он совершенно не хочет напрягаться, думать, анализировать. Это стало удобным инструментом для ленивых чиновников, которые живут по принципу, чтобы начальник похвалил, чтобы поручение сделать быстро. А кто за ним (ChatGPT - прим. ред.) стоит? Кто бенефициар GPT?

Он не может собрать материалы и завтра против нас обратить? Кто в этом уверен? Кто следит в министерствах и ведомствах за использованием ИИ? Сколько материалов ушло - кто знает? А если завтра эту информацию против нас используют? Хорошо, пусть не используют. Но одно то, что они знают в других государствах, другие бенефициары, какие проблемы есть в Казахстане, тоже ведь не есть хорошо", - заявил он.

Баккожаева поддержал его коллега - депутат Даулет Мукаев, который заявил, что использование ИИ "приводит к деградации интеллектуального потенциала человека, к потере способности думать и анализировать".

"Сейчас вот школьники не делают сами уроки, а используют искусственный интеллект - грузят задание в ChatGPT и сидят, как они думают, с готовыми ответами. Мы говорили сейчас и про школьников, и студентов, и чиновников. Но на мой взгляд, нужно поставить ограничение на использование GPT именно школьниками. Если мы этого не сделаем, завтра эти ученики станут студентами, а потом выйдут на рынок труда. И вот тогда мы пожнем через 20 лет плоды работы ИИ. Это одна из угроз, которая стоит перед нами", - считает он.

Ранее депутат Елнур Бейсембаев в ходе презентации поправок "Об искусственном интеллекте" в мажилисе рассказал, какие риски в себе потенциально несет ИИ. В частности, речь шла о том, что сейчас ИИ могут заменить некоторые отрасли, и ситуация с безработицей в Казахстане существенно усугубится.

При этом еще летом прошлого года эксперты высказывались о внедрении ИИ в работу госорганов Казахстана, который считают, что без достаточной подготовки этот процесс может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

Кроме этого, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказывал, какую работу госаппарата может на себя взять искусственный интеллект.

"В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил тогда спикер.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

Добавим, недавно стало известно, что в этом году в Казахстане ожидается внедрение правил регулирования искусственного интеллекта и штрафов за его незаконное применение. Меры предложены в рамках защиты личных данных казахстанцев.