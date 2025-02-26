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Бектенов доложил Токаеву о социально-экономическом развитии Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов
Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял премьер-министра страны Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства.

Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры. Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенне-полевым работам и паводковому периоду.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе правительства по внедрению современных цифровых методов управления для содействия развитию бизнеса и привлечения частных инвестиций.

В завершение президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики. Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.

Напомним, что также сегодня под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание Совета безопасности Республики Казахстан.

Рассмотрены вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры. Главой государства дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2223890-bektenov-dolozhil-tokaevu-o-socialno-ekonomicheskom-razvitii-kazahstana/