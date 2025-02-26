Бектенов доложил Токаеву о социально-экономическом развитии Казахстана
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял премьер-министра страны Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства.
Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры. Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенне-полевым работам и паводковому периоду.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе правительства по внедрению современных цифровых методов управления для содействия развитию бизнеса и привлечения частных инвестиций.
В завершение президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики. Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.
Напомним, что также сегодня под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание Совета безопасности Республики Казахстан.
Рассмотрены вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры. Главой государства дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2223890-bektenov-dolozhil-tokaevu-o-socialno-ekonomicheskom-razvitii-kazahstana/