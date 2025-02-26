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Стало известно, кто займет место экс-депутата Руслана Берденова в мажилисе

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Екатерина Смолякова
Екатерина Смолякова. Фото: facebook/EkaterinaS.Smolyakova

Проректор Казахстанско-Британского технического университета Екатерина Смолякова получила мандат депутата мажилиса от партии Respublica вместо Руслана Берденова, передает NUR.KZ.

О том, что новым депутатом мажилиса вместо Руслана Берденова станет Екатерина Смолякова, сообщил в Facebook советник руководителя центрального аппарата партии Respublica Ришат Аскарбекулы.

Отмечается, что Смолякова - выпускница университета им. Жансугурова в Талдыкоргане, преподаватель казахского языка и литературы.

Общественной работой Екатерина Смолякова, по информации Аскарбекулы, начала заниматься рано. Она возглавляет женский клуб при КБТУ и председатель попечительского совета детского дома №1 в Алматы.

Последняя должность - проректор КБТУ.

Напомним, несколькими днями ранее мажилисмен Руслан Берденов был назначен заместителем акима Шымкента.

Сегодня депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2223797-prorektor-almatinskogo-vuza-stala-deputatom-mazhilisa/