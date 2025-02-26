Стало известно, кто займет место экс-депутата Руслана Берденова в мажилисе

Проректор Казахстанско-Британского технического университета Екатерина Смолякова получила мандат депутата мажилиса от партии Respublica вместо Руслана Берденова, передает NUR.KZ.

О том, что новым депутатом мажилиса вместо Руслана Берденова станет Екатерина Смолякова, сообщил в советник руководителя центрального аппарата партии Respublica Ришат Аскарбекулы.

Отмечается, что Смолякова - выпускница университета им. Жансугурова в Талдыкоргане, преподаватель казахского языка и литературы.

Общественной работой Екатерина Смолякова, по информации Аскарбекулы, начала заниматься рано. Она возглавляет женский клуб при КБТУ и председатель попечительского совета детского дома №1 в Алматы.

Последняя должность - проректор КБТУ.

Напомним, несколькими днями ранее мажилисмен Руслан Берденов был назначен заместителем акима Шымкента.

Сегодня депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.