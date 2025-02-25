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Токаев дал поручения по проекту нового закона о госслужбе

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Касым-Жомарт Токаев и Дархан Жазыкбай
Касым-Жомарт Токаев и Дархан Жазыкбай. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токае принял председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбая, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах деятельности Агентства по делам государственной службы за 2024 год, а также планах на предстоящий период.

Дархан Жазыкбай представил сведения об автоматизации и цифровизации кадровых процессов, результатах масштабирования интегрированной информационной системы eQyzmet, позволяющей формировать базу потенциальных кандидатов в соответствии с квалификационными требованиями по специальности и функциональному направлению.

Сообщили президенту и о внедрении цифрового функционала "Подбор персонала", позволяющего на основе электронных личных дел формировать рейтинг кандидатов на руководящие позиции. Отбор претендентов осуществляется с использованием цифрового рейтинга, учитывающего их личное и профессиональное развитие.

Президент был ознакомлен с результатами исполнения его поручения по автоматизации кадровой деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета. Председатель Агентства сообщил, что к информационной системе "Единая кадровая служба" подключены 19 подведомственных организаций 8 государственных органов. В текущем году планируется подключение около 2 400 подведомственных организаций 47 госорганов, в которых работают порядка 500 тыс. человек.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о мерах по привлечению квалифицированных специалистов и талантливой молодежи на государственную службу, дебюрократизации госаппарата. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено результатам цифрового мониторинга соблюдения прав услугополучателей, организации обмена передовым опытом по управлению человеческими ресурсами и стажировок государственных служащих за рубежом.

Токаев по итогам встречи дал ряд поручений, касающихся работы над проектом нового закона "О государственной службе" и реализации Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы. Также отмечена важность дальнейшего внедрения современных HR-инструментов в систему государственной службы для повышения эффективности государственного аппарата.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что фактическая численность госслужащих составляет порядка 83 тыс. человек.

Перед этим в Минфине рассказывали, что госбюджет тратит 1 трлн 32 тысячи тенге в год на зарплаты граждан, трудящихся на государственной службе.

В начале октября стало известно, что лицам, приравненным к госслужащим, хотят разрешить вести бизнес.

В ноябре мы писали, что изменения планируют внести в правила тестирования административных госслужащих. Нововведения внесут в приказ главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2223647-tokaev-prinyal-glavu-agentstva-po-delam-gossluzhby-darhana-zhazykbaya/