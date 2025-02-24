Минобороны Казахстана передадут новые полномочия и функции

В целях повышения эффективности системы госуправления Минобороны Казахстана передают ряд функций и полномочий Минпромышленности, передает NUR.KZ. Документ опубликован на ИПС "Әділет".

Согласно Указу президента Казахстана "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" будет реорганизовано Министерство обороны Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства промышленности и строительства.

Планируется передать следующие полномочия и функции:

формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа;

осуществления военно-технического сотрудничества;

ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.

Также согласно документу Министерство обороны определено правопреемником прав и обязательств Минпромышленности и строительства в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Правительству поручено по согласованию с Администрацией президента Казахстана обеспечить перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента РК.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что Минобороны Казахстана наделили новыми функциями. Новые функции связаны со срочной службой, государственными секретами, образовательными льготами и безопасностью.

В ноябре прошлого года по итогам встречи с министром обороны Русланом Жаксылыковым Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев поставил перед ведомством конкретные задачи по активизации взаимодействия с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций и усилению социально-правовой работы.

До этого Касым-Жомарт Токаев, в рамках послания народу страны в сентябре прошлого года, поручил обеспечить железную дисциплину в армии.