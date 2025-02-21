"Критики говорят – урежьте расходы. Резать нечего": вице-премьер о тратах госфинансов в Казахстане

В подкасте Taldau Talks на тему реформы налогово-бюджетной политики в Казахстане вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что в плане расходов в стране уже "резать нечего", передает корреспондент NUR.KZ.

"Если говорить в целом о госфинансах - они нестабильны. Устойчивости госфинансов нет, и это причина, почему нужна реформа (речь о налоговой реформе - прим. ред.), потому что если этот целевой фонд не будет нормально работать и не будет устойчив, говорить о каких-то целях затруднительно.

С этим целевым фондом у нас не все в порядке - бюджетный процесс прошлого года это показал. Заявок было подано на 32 трлн тенге администраторами бюджетных программ, мы удовлетворили 26 трлн тенге, причем, конечно, было желание порезать еще больше, но там мы уперлись уже в несеквестируемые социальные расходы. У нас 98,9% расходов не секвестируются. Это к тому, что, когда критики говорят "порежьте расходы", - нечего резать", - заявил Серик Жумангарин.

Он добавил, что на ЭКСПО недавно прошло заседание, где чиновники решали, "что можно порезать".

"Реально, чтобы что-то секвестировать, у нас есть порядка 350 млрд, не больше. Внутри есть социальные расходы и тому подобное", - добавил Жумангарин.

Напомним, в январе на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил министрам, что пора жить по возможностям и экономить бюджет.

"Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях. Как бы тяжело ни было, но правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам", - заявил тогда президент.

На днях аким Алматы Ерболат Досаев ответил, какие расходы акимат готов сократить после призыва президента "затянуть пояса".

Также отметим, что около двух недель назад министр нацэкономики Серик Жумангарин рассказал о тратах на международный форум "Астана", отметив, что на него планируют потратить около 4,5 млрд тенге. Он добавил, что траты планируют оптимизировать.

Позже вице-министр нацэкономики Арман Касенов в кулуарах сената рассказал, для чего Казахстану нужны форумы, парады и другие мероприятия на фоне дефицита бюджета.