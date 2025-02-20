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Сенатор раскритиковал представителя "Самрук-Казына" во время заседания

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Дастан Адиходжаев
Дастан Адиходжаев. Фото: instagram.com/samrukkazyna_official

Депутат сената Султанбек Макежанов в ходе обсуждения мер по совершенствованию процесса приватизации отчитал представителя холдинга "Самрук-Казына", передает корреспондент NUR.KZ.

Султанбек Макежанов высказал недовольство работой нового директора департамента приватизации и реструктуризации активов АО "Самрук-Казына" Дастана Адиходжаева.

"Дастан Арсенович, делаем большое замечание по низкой исполнительской дисциплине. Вы задерживаетесь - это один момент. И система низкой исполнительской дисциплины при подготовке данного круглого стола.

Так как вы представляете "Самрук-Казына", я попрошу вас подготовьте письмо, почему идет именно такая низкая исполнительская дисциплина, пусть разберутся и доложатся. Речь идет об исполнении указа главы государства о мерах по либерализации экономики. И в рамках подготовки "Самрук-Казына" несерьезно подошли к этому вопросу.

То, что вы задерживаетесь, а остальные приходят вовремя, говорит о том, что у вас, видно, и у исполнителей - так как вы являетесь директором департамента по вопросам приватизации и реструктуризации холдинга, - наверное, такое же отношение.

Делаю замечание, вашему руководству передайте, нужно будет подготовить письмо", - заявил сенатор.

Депутат отметил, что рабочая группа созывалась трижды, и представители департамента не приняли в них участие.

Дастан Адиходжаев попытался оправдаться.

"Я в коридоре стоял, что-то на шестой этаж ушел… я лично участвовал в одном заседании рабочей группы. В отношении материалов - возможно, какое-то недопонимание вышло. Если можно, пару слов, чтобы проинформировать", - сказал он.

Однако депутат его перебил.

"Не будем отвлекаться от основной темы", - сказал Султанбек Макежанов.

Согласно официальному сайту "Самрук-Казына", Дастан Адиходжаев был назначен директором департамента приватизации и реструктуризации активов фонда в 2020 году. Ранее он занимал должность директора департамента заимствований и по работе с инвесторами АО "НК "КТЖ".

В разные годы работал заместителем директора департамента корпоративного финансирования АО НК "КазМунайГаз", директором департамента бюджетного планирования и экспертом департамента корпоративного финансирования и казначейства АО "КазТрансГаз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2222460-senator-raskritikoval-predstavitelya-samruk-kazyna-vo-vremya-zasedaniya/