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Коррупция и финансовые проблемы: Почему казахстанский бизнес стоит на месте?

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Маулен Ашимбаев
Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Отход от преобладания сырьевой модели, диверсификация экономики и создание благоприятной среды для инноваций и высокотехнологичных обрабатывающих производств. Именно так обозначил Маулен Ашимбаев концептуальную мета-цель следующего витка президентских реформ, сообщает сайт газеты "Время".

"Государство должно играть роль системного игрока, обеспечивающего честные и равные правила для всех и ограниченного четким кругом задач и инструментов. В этом контексте чрезвычайно важным шагом станет завершение в ближайшей перспективе оцифровки всех данных о сельскохозяйственных землях с дальнейшим предоставлением земли исключительно через открытые онлайн аукционы.

Это же касается и реализации участков недр, содержащих полезные ископаемые. Другим принципиальным шагом станет переход на стимулирующие механизмы формирования тарифов – для привлечения частных инвестиций в сферы естественных монополий", отметил в своей статье председатель сената и остановился на других преобразованиях, которые коснутся Казахстан в ближайшие годы, включая отмену ограничения в части формирования цен и тарифов, а также подходов к господдержке бизнеса.

"Опыт показал, что программы бюджетного субсидирования зачастую вместо стимулирования, наоборот, тормозят рост производительности. А в ряде случаев они становятся способом нечестного обогащения недобросовестных чиновников и предпринимателей, как это было с необоснованными приписками в сельском хозяйстве, о которых говорил глава государства.

Эта порочная практика привела к замкнутому кругу, который все глубже затягивает отрасль на дно. Базовый принцип: господдержка в обмен только на реальный экономический рост, инновации и расширение рынков сбыта – коснется и других отраслей, которые в настоящее время пользуются поддержкой государства без серьезных обязательств. Эти изменения госполитики поэтапно войдут в нашу жизнь в течение нескольких лет",говорится в статье.

Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, развиваться отечественному бизнесу не дают две основные причины – коррупциогенные барьеры и недоступность финансовых средств: длинных кредитов и серьезных инвестиций.

«Да, ежегодно растут объемы прямой поддержки бизнеса через национальные институты развития. Это хорошо для начинающих бизнесменов. Но предприниматели, которые хотят развернуться, не могут дотянуться до длинных и доступных кредитов. Особенно это касается среднего бизнеса – самого перспективного для экономики сегмента, который мог бы взять на себя развитие перерабатывающих производств. Сейчас же доля кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал мизерна – меньше 4%. В то время как в развитых странах доля банковских кредитов – от 30 до 50%", – выражает недоумение председатель палаты парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2222264-korrupciya-i-finansovye-problemy-pochemu-kazahstanskiy-biznes-stoit-na-meste/