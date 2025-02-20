От кризиса глобализации к новым принципам развития: спикер сената обозначил логику президентских реформ

Маулен Ашимбаев рассказал о логике реформ Касым-Жомарта Токаева и обозначил дальнейший сценарий развития социально-политических трансформаций в стране сквозь призму аспектов глобального контекста, сообщает сайт газеты "Время".

Парадигматический сдвиг всей системы отношений государства и общества в Казахстане, по мнению спикера сената был только началом перемен. Впереди казахстанцев ждет комплексную экономическая модернизация.

Однако понимание логики нового витка реформ невозможно без осмысления значимых аспектов глобального контекста, считает председатель сената.

"Так получилось, что стратегические инициативы президента Казахстана были озвучены неделю спустя после инаугурации харизматичного 47 президента США Дональда Трампа, занявшего Овальный кабинет 20 января. Думаю, совпадения такого уровня не укладываются в русло простой случайности, а являются составными пазлами общей закономерности, контуры которой проступают все отчетливей из тумана исторической перспективы.

Сам по себе приход к власти в США администрации Трампа, с которым экспертное сообщество связывает ожидания больших перемен в будущем мироустройства, является неординарным событием, но все же только частью качественной трансформации, знаменующей начало нового цивилизационного цикла. Речь идет о фактическом вступлении человечества в 21 век – не в календарном, а в его подлинном, цивилизационном, смысле", – делится размышлениями в своей статье Маулен Ашимбаев.

Пандемия, после которой начала формироваться парадигма наступающей эпохи, как отмечает Маулен Ашимбаев, показала неэффективность международных институтов, нишу которых заняла субкультура социальных сетей. Популизм стал характерным явлением мировой политики в последние годы.

"Превращение социальных медиа из источника информации в новую, альтернативную реальность, активно влияющую на реальность как таковую – одна из сущностных черт новой эпохи. В целом, обобщая, сегодня можно говорить о новом структурировании мира. Недавняя однополярная система уступает место многополярному миру, где Китай, Россия, Индия, Европейский союз, Турция и другие региональные державы оказывают сопоставимое влияние на глобальные процессы.

Повышается роль средних держав с их принципиальным мультилатерализмом, как стабилизаторов мирового порядка. Усиливается значение региональных блоков, таких как БРИКС, ШОС", – написал спикер в статье и акцентировал внимание на других предпосылках, повлиявших на инициативы главы государства.

Сегодня для Казахстана важно как можно быстрее вписаться в закрывающееся окно возможностей на рубеже эпох, чтобы занять приемлемые стартовые условия в предстоящей гонке за будущее. В этих условиях главной экономической приметой цивилизационного перехода Маулен Ашимбаев называет технологическую революцию и процесс реальной декарбонизации.

"Современный мир – это, прежде всего, глобальный рынок с жесткой конкуренцией. В этих условиях, или мы встроимся в его логику и займем свою нишу, или останемся анахроничным реликтом. Победа Дональда Трампа, помимо всего прочего, показательна еще и в том, что сейчас, в переходном периоде, старые методы, традиционные решения и осторожные шаги уже не работают.

Именно об этом говорит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Нужен элемент риска, непредсказуемости, неожиданности, надо смело пробовать новое. И в первую очередь, это касается места в перестраивающейся на наших глазах глобальной цепочке производственных, логистических, торговых и технологических отношений.

Именно в этом исторический смысл, миссия, и, главное, своевременность очередного этапа президентских реформ: войти и удержаться в фарватере глобальных трендов новой цивилизационной эпохи", – считает председатель палаты.