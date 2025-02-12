Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вице-министр финансов разъяснил нюансы налоговой реформы в Казахстане

Опубликовано:

Совещание с участием вице-министра финансов
Совещание. Фото: t.me/KZgovernment

Вице-министр финансов Ержан Биржанов встретился с предпринимателями области Абай - замглавы ведомства рассказал о нюансах налоговой реформы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

В Семее состоялось совещание с участием вице-министра финансов Ержана Биржанова, директора Палаты предпринимателей области Абай Максата Суйчинова, замакима области Қаната Әділбай, а также представителей бизнес-сообщества региона, маслихатов и членов регионального и отраслевых советов предпринимателей при регпалате.

В формате открытого диалога была проведена продуктивная беседа и разъяснены все нюансы налоговой реформы, заслушана позиция бизнеса по изменению ставки налога на добавленную стоимость.

Среди ключевых инициатив - предзаполнение деклараций по НДС, запуск проекта "e-Tamga", который позволит в онлайн-режиме отслеживать статус налоговых операций, а также автоматизированное ведение электронных счетов-фактур. Уже сегодня в системе зарегистрировано более 1,3 млн. налогоплательщиков, а ежегодное количество выписываемых электронных счетов достигает 260 млн.

Вице-министр разъяснил, как будут трансформированы спецналоговый режим и розничный налог.

"В настоящее время действующая система упрощенной декларации предусматривает годовой доход до 180 млн тенге, численность работников до 30 человек и ставку 2%. Также формально существовал розничный налог, который охватывал бизнес с оборотом до 2,4 млрд тенге в год, без ограничений по численности сотрудников и с возможностью снизить ставку 4% в два раза решением Маслихатов. Теперь мы объединяем эти два режима в единый формат упрощенной декларации, при этом верхний предел дохода сохраняется, он составит почти 2,4 млрд тенге", - сообщил Ержан Биржанов.

Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС.

А сегодня прозвучали ответы и на вопросы по снижению нагрузки на ФОТ. Отмечено, что ранее предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2220267-vice-ministr-finansov-razyasnil-nyuansy-nalogovoy-reformy-v-kazahstane/