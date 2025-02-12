Вице-министр финансов разъяснил нюансы налоговой реформы в Казахстане

Вице-министр финансов Ержан Биржанов встретился с предпринимателями области Абай - замглавы ведомства рассказал о нюансах налоговой реформы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

В Семее состоялось совещание с участием вице-министра финансов Ержана Биржанова, директора Палаты предпринимателей области Абай Максата Суйчинова, замакима области Қаната Әділбай, а также представителей бизнес-сообщества региона, маслихатов и членов регионального и отраслевых советов предпринимателей при регпалате.

В формате открытого диалога была проведена продуктивная беседа и разъяснены все нюансы налоговой реформы, заслушана позиция бизнеса по изменению ставки налога на добавленную стоимость.

Среди ключевых инициатив - предзаполнение деклараций по НДС, запуск проекта "e-Tamga", который позволит в онлайн-режиме отслеживать статус налоговых операций, а также автоматизированное ведение электронных счетов-фактур. Уже сегодня в системе зарегистрировано более 1,3 млн. налогоплательщиков, а ежегодное количество выписываемых электронных счетов достигает 260 млн.

Вице-министр разъяснил, как будут трансформированы спецналоговый режим и розничный налог.

"В настоящее время действующая система упрощенной декларации предусматривает годовой доход до 180 млн тенге, численность работников до 30 человек и ставку 2%. Также формально существовал розничный налог, который охватывал бизнес с оборотом до 2,4 млрд тенге в год, без ограничений по численности сотрудников и с возможностью снизить ставку 4% в два раза решением Маслихатов. Теперь мы объединяем эти два режима в единый формат упрощенной декларации, при этом верхний предел дохода сохраняется, он составит почти 2,4 млрд тенге", - сообщил Ержан Биржанов.

Ранее заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС.

А сегодня прозвучали ответы и на вопросы по снижению нагрузки на ФОТ. Отмечено, что ранее предложенная реформа в части отмены оплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышении ставки НДС до 20%. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя