Политолог Полетаев: Ситуация с USAID может стать прецедентом для других организаций

Политолог Эдуард Полетаев высказался о ситуации с USAID, которое президент США Дональд Трамп обвинил в коррупции. По мнению Полетаева, этот случай может стать прецедентом для других организаций.

Как отметил политолог, деньги, которые получают отечественные СМИ от рекламы, вложений казахстанских бизнесменов и госинформзаказа в совокупности, на порядок больше, чем зарубежное финансирование. Своим мнением он поделился в интервью с нашим корреспондентом.

– Эдуард Эдуардович, хотелось бы услышать Ваше мнение о том, что происходит сейчас с USAID.

– Прежде всего – это результат политической борьбы за власть, которую новая администрация США во главе с Трампом ведет против своих противников-демократов. Поскольку USAID – это структура демократической партии и, естественно, команда Трампа «накапывает» компромат определенного рода, чтобы несколько замазать грязью своих политических противников. А в Казахстане, да и вообще во всех, более ста странах, которые получали помощь от USAID, где эта организация работала, шум стоит. Начинают вспоминать о том, какие суммы были выделены, кто чем занимался, на какие проекты тратились деньги и т. д. Причем обсуждается и фейковая информация. По сути дела, команда Трампа обрела доступ к спискам получателей денег от USAID, и понемногу, в час по чайной ложке, публикует список самых нелепых трат. С точки зрения политической борьбы это достаточно хитро сделано, чтобы постоянно в повестке дня держать тему. Илон Маск, назначенный главой нового департамента эффективности правительства США, заявил, что содержание таких СМИ, как Associated Press, Politico, «Голос Америки» и «Радио Свобода» — это пустая трата денег налогоплательщиков.

– В чем смысл?

– Он прост. Обычный американский народ, для него же деньги – это святое, тем более свои. В результате наращивается его злоба против демократов, тратящих их кровные налоги на полный бред с достаточно странными проектами. Их уже озвучен целый список: от постановки ЛГБТ-мюзикла в Ирландии и печати персонализированных контрацептивов до финансирования ирригационных каналов для выращивания растений в Афганистане и гонораров звездам, которые ездили на гастроли в Киев.

– Какие Вы видите последствия происходящего?

– Если считать USAID, как его стали называть, одним из главных агентов хаоса на планете, то его разжаловали сами американцы. В итоге сломалась система сдержек и противовесов, активисты же, получавшие финансирование, находятся в подвешенном состоянии. Их виды деятельности притормозились. Но если у USAID оказалась раскрыта темная сторона, то должна быть и светлая. Агентство, например, помогало управлять программами продовольственной помощи, финансировало здравоохранение. Есть множество проектов, которые не вызывают резонанс и не оцениваются критично.

Существует такая сфера, как официальная помощь в целях развития – признанный инструмент предоставления помощи развивающимся странам со стороны международных доноров. Казахстан 10 лет назад сам превратился из получателя помощи в такого донора. Хотя продолжают поступать деньги от различных международных фондов, но в сравнении с теми же странами Африки и Азии эти суммы существенно меньше.

10 декабря 2014 года в Казахстане был принят Закон «Об официальной помощи развитию», также в стране создано Казахстанское агентство международное развития «KazAID». Указаны конкретные цели и задачи официальной помощи развитию, их достаточно много: от укрепления мира, региональной и глобальной безопасности до сокращения бедности, содействия решению вопросов охраны окружающей среды и сохранения климата. Как правило, в приоритете помощь другим странам Центральной Азии и Афганистану. Подсчитано, что Казахстан выделил разным зарубежным странам более полумиллиарда долларов США на цели, схожие с официальной помощью развитию.

Система донорства в разных странах имеет свою историю и специфическую культуру и охватывает все больше государств. В последние годы, например, активно подключаются в разного рода проекты развития страны Ближнего Востока: Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ. Здесь задействованы и крупные международные организации, например ООН получает деньги от разных организаций и стран. Есть, например, целевой фонд по борьбе с терроризмом, созданный в 2009 году, многие страны его финансируют, а Саудовская Аравия – крупнейший донор. В любой развитой стране есть свои фонды. Допустим, существуют Японский фонд и Японское агентство международного сотрудничества. Есть несколько фондов у Германии, даже у Чехии и Словакии есть свои агентства по развитию.

USAID – это «вишенка на торте», одна из наиболее известных организаций. В США особенно развита крупная системная организация помощи, с созданием огромных фондов, специально созданных для управления финансами. В этой стране аккумуляция капитала происходила стремительно, богатые американцы даже считали долгом основать университеты и колледжи на пустом месте, которые в итоге получали имена своих основателей. Однако, как показывает практика, стратегия большой помощи оказалась не без греха. Тот же считает, что коррупция в USAID находится на «невиданном уровне», превратилась фактически в благотворительную, а многие ее проекты не соответствуют национальным интересам США.

Здесь какое видно важное последствие? Ситуация с USAID может стать прецедентом для других донорских организаций, в том числе за пределами Америки, которых также начнут проверять на предмет нецелевого использования средств. Все государства начинают более внимательно относиться к иностранному финансированию НПО. А это будет тормозить официальную помощь развитию. Недавно ООН выразила сожаление о том, что приостановка внешней помощи США угрожает благополучию женщин и детей в бедных государствах. По утверждению представителей ООН, в прошлом году на долю США приходилось до 50% финансирования глобальных гуманитарных запросов.

При этом, если говорить об USAID, тут «смерть пациента еще пока не доказана», есть много нюансов. То высказываются намерения сократить агентство до 298 сотрудников (даже непонятно, сколько людей вообще работало в USAID, цифры плавают от 10 до 14 тыс., то федеральный судья отказывается отправлять 2200 сотрудников USAID в административный отпуск. Поэтому история еще будет продолжаться. Но вряд ли США откажутся от привычного инструмента влияния. Другое дело, что система будет переформатирована. Скажем, администрация Трампа рассматривает возможность отмены независимого статуса USAID и его интеграции в структуру Государственного департамента.

– А что Вы думаете по поводу высказываний в адрес USAID?

– По поводу заявлений британского журналиста Афшина Раттанcи о том, что "эта отвратительная организация проложила дорогу в ад во всех странах, в которые она проникла под видом "укрепления демократии" и "расширения средств массовой информации", то конечно же, ничего нельзя исключать. Но прежде, чем демонизировать ее, надо все-таки иметь конкретные доказательства ее враждебной антигосударственной деятельности. Например, USAID в России с 2012 года не работает, в Беларуси – с 2021 года, но тем не менее организация финансировала проекты, связанные с ней, но за пределами страны. Азербайджан на днях потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Это то видимое, что происходит на постсоветском пространстве. Тем не менее не стоит забывать, что самым крупным получателем денег, в том числе плохо контролируемых в расходах наличных, была Украина, а также Эфиопия, Афганистан, Сомали, Конго, Сирия, Нигерия. И те бюджеты, которые туда выделялись – от более полумиллиарда до миллиарда долларов с лихвой – они, конечно, играли роль в экономиках. Потому что это рабочие места, налоги. В таких странах целая инфраструктура создана из получателей помощи. Как они ее осваивают – это другой вопрос, насколько там уровень коррупции высокий, этим уже местные власти должны заниматься или общественные организации независимые. Кыргызстан, например, одно время называли страной НПО. Там много образованных, целеустремленных людей, не находя себя в других сферах – бизнесе или на госслужбе, где низкие зарплаты, – находили себя в сфере неправительственных организаций. Нужно еще учитывать, что грантодатели сами бывают требовательны к отчетности.

Много зависит от того, с какой колокольни судить об эффективности проектов. Ведь это двухстороннее движение, на самом деле. То же USAID определяет направления своей деятельности. Среди основных – образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, продовольственная безопасность, сельское хозяйство. Но есть направления довольно скользкие. Это в первую очередь демократия и права человека, госуправление, продвижение гендерного равенства, работа в условиях кризиса и конфликтов. Здесь часто пересекалась с государственными интересами деятельность агентства, вызывала подозрения, а затем и обвинения во вмешательстве во внутренние дела. То есть получалось с точки зрения властей некоторых стран, что деятельность USAID мимикрировала под благородные проекты. В то же время по вопросам здравоохранения или экологии, например, к агентству то особых претензий то и не было никогда. При этом сейчас уже нет такого сильного запроса на поддержку от этой и ряда других организаций. Потому что страны «оперились»: есть возможности самостоятельного финансирования тех же НПО, их поддержки со стороны местного бизнеса. При этом нельзя забывать, что юридически НПО – это некоммерческая организация. Многие из них, может быть, и готовы самостоятельно зарабатывать деньги и тратить на свои проекты, но по закону они не могут это делать. Поэтому и приходится сторонние источники финансирования искать.

– А что Вы можете сказать о деятельности USAID в Казахстане?

– До Трампа внимание на нее обращали лишь периодически и не во всех странах-получателях денег. В Казахстане к деятельности USAID относились довольно лояльно, учитывая уровень стратегического партнерства с США и их статус крупного иностранного инвестора. Взаимодействие Агентства шло не только с НПО, но и с рядом госструктур. Нужно все четко изучить, что было полезно, а что – нет. Насколько Агентство вмешивалось во внутреннюю политику страны нужно изучать конкретно, например, были ли со стороны грантодателя какие-то нарративы и требования, которые грантополучатели, например, должны были продвигать в массы. Как это коррелируется с действующим законодательством? Или агентство в сами проекты сильно не влезало? Еще нужно учитывать, что USAID работало не столько напрямую, сколько через организации-операторы, которым деньги выделялись, а они уже распределяли по своим местным партнерам. Поэтому, в частности, даже сложно установить какие конкретно суммы на Казахстан выделялись, цифры сильно гуляют. И это, конечно, странный показатель.

Мы сейчас много говорим об открытости, глобализации, интеграции и прочем, а ситуация меняется в последнее время, многие страны начали задумываться об эффекте мягкой силы, которому подвержены. В первую очередь у властей государств, кому оказывается зарубежная помощь, возникают подозрения – насколько эти деньги работают эффективно, действительно ли это чистая добрая воля, либо какие-то шпионские дела за этой ширмой существуют? И в последние годы опасения обострились.

Вот характерная цитата спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили. «Когда мы принимали закон о прозрачности иностранного влияния, НПО говорили, что этот закон приведет к их закрытию, хотя единственное, чего требовал закон – это предоставления документов и ничего больше. Теперь, когда их донор действительно закрывает их, где же их протест, их волнение, где их заявления?» – сказал он.

– Как можно изменить ситуацию?

– Тут один рецепт: надо всем быть более открытыми, ну и, естественно, контроль должен быть. Казахстан должен защищать свои интересы как независимого государства и не позволять вмешательства во внутренние дела. У нас же существует закон «О политических партиях», который запрещает иностранное финансирование, и этот запрет работает.

С другой стороны, закрываться и отказываться от помощи, мне кажется, не совсем дальновидно. Если кто-то захочет иметь своё влияние в Казахстане, то просто будет более закрытыми методами его оказывать. Поэтому лучше пусть это будет делаться на легальной основе, не нарушая законы Казахстана. Люди не дураки, разберутся и поймут, что и как. Ну и конечно, свято место пусто не бывает. Даже если влияние USAID уменьшиться, могут активизироваться другие структуры. Наши некоторые НПО уже говорят, что у них источники пополнения бюджета диверсифицированы, их деятельность будет продолжаться.

В целом считать диверсией все, что связано с USAID или вообще с иностранной помощью было бы неверно. В свое время многим людям гуманитарная помощь помогла не умереть от голода. Как раз в феврале 1992 года США начали поставки гуманитарных грузов странам бывшего СССР. Это была операция Provide Hope («Подай надежду»). Самолеты ВВС США доставили продовольствие и медикаменты в 12 городов Союза, среди которых была Алма-Ата. Я бы не демонизировал степень зарубежного влияния. Во-первых, тяжело оценить, то, насколько СМИ или журналисты, которые финансируются западными источниками, формируют повестку дня в стране. К тому же деньги, которые идут на финансирование, допустим, государственной информационной политики, поступления от рекламы, поддержка, которую оказывают казахстанским СМИ местные бизнесмены, на порядок больше по своему объему, чем западные гранты. Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию, который размещен на сайт Комитета государственных доходов, содержит немного лиц и организаций, имеющих отношение к журналистике.

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". После чего без объяснений был отключен сайт USAID, а в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, исчез аккаунт USAID.

Сам Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть", а позже обвинил агентство в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

В Казахстане уже отреагировали на ситуацию. Так, депутат мажилиса Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало USAID.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, выступая на брифинге, заявила, что администрация Байдена выделяла деньги "на глупости", в том числе, по данным Ливитт, США потратили 4,5 млн долларов на борьбу с дезинформацией в Казахстане.

Позже Трамп потребовал закрыть USAID. СМИ писали, что из 10 тысяч сотрудников USAID сохранят свою работу чуть меньше трехсот.

А вчера в Казахстане запустили петицию, в которой потребовали закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ. Петиция пока не набрала 50 голосов и не прошла модерацию.